Đi ngang đám cưới ở Cần Thơ, nhóm khách Mỹ được gia chủ mời vào chung vui

Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, họ hào hứng hòa mình vào những điệu nhảy, không ngần ngại thể hiện sự thân thiện với mọi người. Không những vậy, một nam du khách nước ngoài còn cầm mic thể hiện bài hát nhạc ngoại lời Việt.

Nhóm khách nước ngoài chúc mừng cô dâu, chú rể. Ảnh: NVCC/báo Thanh Niên

Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi được mời vào chung vui, nhóm khách còn không quên bỏ phong bì mừng cô dâu, chú rể.

Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút gần 3 triệu lượt xem, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự hòa đồng của nhóm du khách

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phúc Nguyên, người quay đoạn clip, cho biết anh là khách mời tại đám cưới của chú rể Khang Minh và cô dâu Phương Hảo, tổ chức ngày 25/10 tại Cần Thơ.

Thấy nhóm khách nước ngoài giao lưu vui vẻ với gia đình và khách dự tiệc, anh lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Dù chưa rõ tiếng Việt nhưng một nam du khách cũng tự tin thể hiện ca khúc lời Việt nhạc ngoại "Chỉ riêng mình ta".

Andy (áo đen), Tyler (áo phông xám) gửi tiền mừng cô dâu, chú rể. Ảnh: NVCC/Znews

"Nhóm khách sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng thì đi ngang qua đám cưới, thấy đông vui nên dừng lại xem. Khi thấy họ đứng phía trước, chủ nhà nhiệt tình mời vào chung vui, dự tiệc. Tôi khá bất ngờ khi thấy mọi người hòa đồng, thoải mái, nhiệt tình nhảy múa cùng nhau. Đặc biệt, nhóm khách còn bỏ phong bì mừng cô dâu, chú rể, khiến tôi cảm thấy rất thú vị", anh chia sẻ.

Thông tin thêm với Tri Thức - Znews, cô dâu Phương Hảo cho biết hai bên không hề quen biết từ trước. Mọi thứ diễn ra rất tình cờ, đồng thời là kỷ niệm đặc biệt với hai vợ chồng cô trong ngày vui.

Nhóm khách nước ngoài được mời dự tiệc với gia đình cô dâu chú rể. Ảnh: NVCC/Znews

"Đám cưới của chúng tôi vốn đơn giản, không có MC hay ban nhạc gì. Nhờ các bạn ấy khuấy động, mọi người ai cũng vui lắm", cô kể, cho biết thêm hai bên đã theo dõi nhau trên mạng xã hội để giữ liên lạc.

Tyler J. Seims (SN 1994, người Mỹ), một thành viên trong nhóm khách, cho biết đây là lần đầu tiên anh và bạn gái được tham dự một đám cưới của người Việt. Theo nam du khách, những đám cưới anh từng tham dự ở Mỹ có phần trang trọng hơn, còn trải nghiệm mới đây có phần ngẫu hứng. Mọi người nhảy múa, ca hát, ăn uống và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. "Đồ ăn cũng rất ngon. Chúng tôi cảm thấy mình quá may mắn", anh bày tỏ.

Trong khi đó, thành viên khác trong nhóm là anh Andrew Newell Walther (tên thường gọi Andy, SN 1993, người Mỹ), đã có dịp tham dự nhiều đám cưới ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên ở miền Tây. Sau khi rời đi, cả nhóm bạn vẫn liên tục nhắc về những gì vừa xảy ra với sự hào hứng.

Tối cùng ngày, khi đang chờ xe khách, Andy bất ngờ hơn khi biết video ghi lại ở đám cưới đã lan truyền trên mạng xã hội. Anh nhanh chóng mở tài khoản TikTok, chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc của kỷ niệm "cả đời này sẽ không quên".

Andy đến Việt Nam từ năm 2018, hiện sống tại Tp.HCM. Anh là nghệ sĩ chủ yếu vẽ tranh và vẽ phác thảo. Bên cạnh đó, anh cũng thử sức với vai trò người mẫu, diễn viên, dạy tiếng Anh và mỹ thuật cho các bé mẫu giáo, làm tình nguyện viên ở vị trí quản lý chương trình cho một tổ chức nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Ban đầu, chàng trai Mỹ chỉ định ở Việt Nam một năm nhưng "không hiểu sao vẫn ở đến bây giờ". Để có thể giao tiếp với người địa phương, anh tự học tiếng Việt và đặc biệt thích hát karaoke, xem đây như một trong những cách luyện phát âm. Anh còn thường dịch lời các ca khúc tiếng Việt sang tiếng Anh để hiểu ý nghĩa bài hát.

"Ở Việt Nam, đã hát với nhậu thì bạn bè bắt hát tiếp, hát tiếp, tới khi hết hát nổi mới thôi", anh hóm hỉnh chia sẻ.

Với Andy, văn hóa, con người Việt Nam để lại cho anh nhiều ấn tượng, đặc biệt là sự hiếu khách. Ví dụ như đám cưới vừa qua, từ một người lạ đi ngang, anh và bạn bè chốc lát đã trở thành khách dự tiệc. Không ai đắn đo gì, cứ vậy mà mở lòng đón mọi người vào.

Có một xưởng vẽ bên sông Sài Gòn, chàng trai Mỹ cũng bày tỏ sau 6 năm ở Tp.HCM, anh may mắn được chứng kiến thành phố thay đổi qua từng năm, ngày một hiện đại nhưng vẫn giữ được văn hóa và cái hồn riêng. "Sống ở đây chưa bao giờ hết thú vị. Tôi chưa tính ngày về", anh chia sẻ.

Với Tyler, đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam, sau lần đầu năm 2019 để thăm Andy. Hiện sau 1 tuần thăm thú, anh cũng nhanh chóng phải lòng mảnh đất mà người bạn thân "mãi chưa muốn rời đi".

Một điều Tyler thực sự thích là không khí giao tiếp, gắn kết giữa mọi người. Anh thích thú khi bắt gặp các gia đình và nhóm bạn ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ trên vỉa hè, cùng ăn uống, trò chuyện hàng giờ. "Đó là một sự thay đổi thú vị so với cuộc sống mà tôi vốn quen thuộc ở quê nhà", anh nói.

Sau trải nghiệm khó quên vừa qua, anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển đến Việt Nam sinh sống. Với việc người bạn thân Andy đã ổn định cuộc sống tại đây, anh hoàn toàn có thể hình dung bản thân sẽ thích nghi, tận hưởng cuộc sống này nếu ở lâu dài.

"Tất nhiên, chuyển đến một nơi cách quê nhà nửa vòng Trái Đất cần nhiều kế hoạch, nên hãy cứ chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Biết đâu khi đến Việt Nam sống, tôi và Andy lại có thêm nghề tay trái là biểu diễn ở đám cưới", anh bật cười nói.