Đi ngắm biển rồi làm điều này trên bãi đá, cặp đôi suýt bỏ mạng

Theo Sohu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 5/4/2024. Thời điểm đó, trung tâm Cứu hộ Shibaote ở bờ biển phía Tây Thanh Đảo nhận được cuộc gọi cầu cứu từ hai du khách bị mắc kẹt trên bãi đá gần khu vực Liên Tam Đảo. Nước biển lúc này đã dâng cao, khiến họ không còn nhìn thấy lối quay trở lại bờ.

Sau khi nhận tin, 5 thành viên đội cứu hộ lập tức đưa thuyền cứu sinh ra biển để tiếp cận vị trí của hai du khách. Khu vực bãi đá rất rộng, điểm xa bờ nhất cách đất liền khoảng 1 hải lý.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt sau khi nhận tin báo. Ảnh: Sohu

Theo lời kể của nhân viên cứu hộ Dương Truyền Hội, hai du khách ban đầu đến đây để ngắm cảnh, chụp ảnh và tìm một số loại hải sản nhỏ. Trong lúc nghỉ ngơi, vì quá mệt, họ nằm trên đá rồi ngủ quên.

Khi tỉnh lại, cặp đôi mới phát hiện xung quanh đã ngập nước. Vị trí họ đứng nằm gần phía ngoài của khu vực bãi đá, trong khi mực nước tiếp tục dâng khiến cả hai không biết phải trở về bằng cách nào. Hoảng sợ, họ lập tức gọi điện cầu cứu.

Tình hình lúc đó khá nguy hiểm bởi thủy triều đã gần như bao phủ toàn bộ khu vực bãi đá. Thuyền cứu hộ cũng không thể áp sát do xung quanh có nhiều đá ngầm. Các thành viên cứu hộ sau đó phải mặc áo phao, xuống nước và di chuyển bộ một đoạn để tiếp cận cặp đôi.

Sau khi đến nơi, đội cứu hộ trang bị áo phao cho hai du khách rồi hỗ trợ đưa họ lên thuyền an toàn. Theo Dương Truyền Hội, thời điểm giải cứu, mực nước ở khu vực này khoảng 1 m. Việc tự ý xuống nước khi không quen địa hình có thể rất nguy hiểm, bởi dưới biển có nhiều đá cứng và sắc. Chính các nhân viên cứu hộ cũng bị trầy xước, đứt chân trong quá trình di chuyển.

Sau khi được đưa lên bờ, hai du khách vẫn chưa hết hoảng sợ. Họ cho biết không ngờ việc nằm nghỉ và ngủ quên trong thời gian ngắn lại khiến mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Cặp đôi may mắn được cứu sống. Ảnh: Sohu

Người phụ trách Trung tâm Cứu hộ Shibaote, ông Vạn Học Ba, cho biết khu vực bãi đá và bãi biển này thu hút nhiều du khách, đặc biệt những người muốn trải nghiệm bắt cua nhỏ, nhặt ốc và tìm hải sản khi thủy triều xuống.

Đặc điểm của khu vực là diện tích bãi đá rất rộng, có nơi cách bờ khoảng 1 hải lý. Khi thủy triều rút, những phiến đá có thể nhô cao khoảng 2-3 m so với mặt nước. Nhưng khi thủy triều lên, nước xung quanh bãi đá có thể sâu tới 4-5 m.

Không chỉ có mực nước thay đổi nhanh, khu vực này còn xuất hiện nhiều dòng chảy ngầm. Vì vậy, nếu du khách bị mắc kẹt khi thủy triều dâng, việc tiếp cận và giải cứu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm cứu hộ cho biết từ năm 2021, lực lượng này tham gia khoảng 40-50 vụ cứu hộ mỗi năm tại khu vực phụ trách. Đội thường xuyên tăng cường tuần tra, đặc biệt vào thời điểm thủy triều lên, đồng thời tổ chức huấn luyện và bổ sung thiết bị để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Vụ việc cũng là lời nhắc đối với du khách khi khám phá các bãi đá ven biển: cần kiểm tra trước lịch thủy triều và rời khỏi khu vực đá khi nước bắt đầu dâng, thay vì chỉ chú ý đến cảnh đẹp mà quên mất những thay đổi rất nhanh của môi trường xung quanh.