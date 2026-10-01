Đi mua bia, đôi nam nữ khiến cả cõi mạng ngán ngẩm: Camera an ninh ghi lại gì?

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của đôi nam nữ. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, đôi nam nữ chở nhau trên xe máy vào một cửa hàng để mua một thùng bia. Cô gái ngồi ngoài xe máy ở ngoài cửa hàng, còn thanh niên vào trao đổi với chủ quán.

Sau màn trao đổi, nam thanh niên chốt lấy một thùng bia và lấy thêm một túi đá. Trong lúc người phụ nữ đi lấy đá và mất cảnh giác, nam thanh niên đã chở theo cả bạn gái và thùng bia rời đi mà chưa thanh toán.

Nghe tiếng xe máy chạy đi, người phụ nữ chạy ra thì đôi nam nữ đã "cao bay xa chạy".

Hành động của đôi nam nữ khiến nhiều người bức xúc. Dù giá trị một thùng bia có thể không lớn, việc cố tình rời đi mà không thanh toán vẫn là hành vi thiếu trung thực, ảnh hưởng trực tiếp đến người bán. Dân mạng cũng đánh giá việc làm này thể hiện sự thiếu ý thức và tôn trọng đối với người khác.

Qua sự việc, người bán hàng cũng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi khách đề nghị lấy thêm hàng hoặc di chuyển ra khỏi khu vực thanh toán. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc cố tình lấy hàng rồi rời đi mà không trả tiền vẫn là hành vi đáng lên án.