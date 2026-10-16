Đi mô tô vào đường cấm rồi quay clip đăng lên mạng

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT An Sương đã phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/10, nhóm thanh thiếu niên điều khiển 6 xe mô tô lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, theo hướng từ Tây Ninh về TP.HCM.

Khi đến khu vực cầu An Hạ, cả nhóm đi vào làn đường dành riêng cho ô tô, nơi có biển báo cấm xe hai, ba bánh.

Nhóm thanh thiếu niên cùng các phương tiện tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, N.M.H (sinh năm 2003, ngụ TP.HCM) vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại di động để ghi hình cảnh cả nhóm lưu thông trong làn đường cấm, nhằm đăng tải lên mạng xã hội để thu hút lượt thích và lượt xem.

Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương đã phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, mời 8 thanh thiếu niên liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, sau khi được giải thích, những người này thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người điều khiển phương tiện, gồm N.M.H, N.K.V, V.V.B, Đ.M.Q.C, P.T.Đ và V.C.T.

Các thanh thiếu niên làm việc với công an.

Các lỗi vi phạm được xác định gồm điều khiển xe mô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT An Sương đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm khác để xử lý theo quy định pháp luật.

CSGT TP.HCM khuyến cáo thanh thiếu niên không xem việc chạy xe vào đường cấm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng hay tụ tập gây rối trật tự công cộng là cách thể hiện bản thân. Những hành vi này có thể gây tai nạn, để lại hậu quả nghiêm trọng cho chính người vi phạm và cộng đồng.

Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chỉ điều khiển phương tiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện; không cổ vũ, quay phim, phát tán nội dung hoặc tham gia các hành vi đua xe, biểu diễn nguy hiểm trên đường phố.

Gia đình cũng cần tăng cường quản lý, giáo dục con em và không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.