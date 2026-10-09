Đi máy bay từ Nội Bài, hành khách cần biết tiện ích mới này

Trước những chuyến bay dài hoặc khi phải chờ đợi tại sân bay, nhu cầu vệ sinh cá nhân, làm mới tinh thần của hành khách là điều thiết thực. Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách đi các chuyến bay quốc tế hiện đã có thêm lựa chọn với hệ thống phòng tắm miễn phí được đưa vào sử dụng tại nhà ga hành khách quốc tế T2.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, các phòng tắm được bố trí trong khu vực nhà vệ sinh ở hai cánh Đông và Tây, thuộc khu vực cách ly của nhà ga T2. Mỗi khu vực nhà vệ sinh có một phòng tắm riêng dành cho nam và một phòng dành cho nữ.

Không gian tắm được thiết kế theo dạng tắm đứng, hướng đến sự nhỏ gọn, riêng tư và thuận tiện cho hành khách. Đáng chú ý, dịch vụ này được cung cấp miễn phí.

Cảng HKQT Nội Bài cũng cho biết, khu vực hành lang bên ngoài phòng tắm được lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh 24/7.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng tắm tại các khu vực sảnh A, sảnh B và sảnh E của nhà ga hành khách quốc nội T1. Vì vậy, hành khách đi các chuyến bay nội địa cần theo dõi thông báo chính thức của cảng để cập nhật thời điểm dịch vụ được đưa vào sử dụng.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào sử dụng phòng tắm miễn phí tại khu vực cách ly nhà ga T2, giúp hành khách có thêm lựa chọn vệ sinh cá nhân trước chuyến bay.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm tiện ích mới tại sân bay Nội Bài, anh Tạ Hải cho biết việc có thêm phòng tắm miễn phí mang lại cảm giác thú vị, nhất là với những người cần vệ sinh cá nhân trước chuyến bay dài. Theo anh, dịch vụ này giúp hành khách có thêm lựa chọn thuận tiện mà không phải trả thêm chi phí.

Đồng tình với việc bổ sung tiện ích, chị Khánh Hòa cho rằng bên cạnh cơ sở vật chất, công tác quản lý và bảo đảm an toàn cũng cần được quan tâm. Theo chị, đơn vị vận hành có thể bố trí nhân sự ở khu vực lân cận để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình huống bất thường, đồng thời có phương án kiểm tra phù hợp nếu một phòng tắm được sử dụng quá lâu.

Tuy nhiên, việc giám sát cần được thực hiện theo cách cân đối giữa yêu cầu bảo đảm an toàn và quyền riêng tư của hành khách. Các biện pháp hỗ trợ nên ưu tiên kiểm tra từ bên ngoài, thông báo hoặc hỏi thăm khi cần thiết; tránh làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư khi chưa có căn cứ cho thấy xảy ra sự cố.

Đối với hành khách, khi sử dụng phòng tắm tại sân bay, nên chủ động cân đối thời gian để không ảnh hưởng đến giờ lên máy bay; giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng thiết bị đúng chức năng và bảo quản tư trang cá nhân. Sau khi sử dụng, cần kiểm tra lại đồ đạc, tránh để quên vật dụng trong phòng.

Hành khách cũng cần lưu ý phòng tắm hiện được bố trí trong khu vực cách ly nhà ga T2, do đó nên kiểm tra thông tin chuyến bay, nhà ga khởi hành và thời gian làm thủ tục trước khi sử dụng. Không nên vì nhu cầu vệ sinh cá nhân mà bỏ lỡ thông báo lên máy bay hoặc thời gian có mặt tại cửa khởi hành.

Việc bổ sung phòng tắm miễn phí là một tiện ích thiết thực, song hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào công tác vệ sinh, bảo trì, hướng dẫn và hỗ trợ hành khách. Khi được tổ chức hợp lý, dịch vụ này có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, đồng thời duy trì môi trường sân bay an toàn, sạch sẽ và thuận tiện.