Đi làm đồng, người đàn ông kinh hãi phát hiện cảnh tượng rùng rợn giữa đường, vội quay về làng gọi người giúp

Phát hiện trăn khổng lồ dài 5m giữa đường ra đồng

Sự việc xảy ra ngày 1/10 tại thôn Pambe, làng Rantepuang, huyện Sesenapadang, tỉnh Mamasa, Indonesia.

Theo truyền thông địa phương, một người đàn ông đang trên đường ra khu vực trồng trọt thì phát hiện con trăn khổng lồ quấn quanh một con chó. Hoảng hốt trước cảnh tượng này, người đàn ông lập tức quay về làng gọi người đến giúp đỡ.

Con trăn khổng lồ quấn quanh một con chó - Ảnh cắt từ clip

Ông Sambolayuk, một cư dân địa phương, cho biết con trăn dài khoảng 5m, xuất hiện trên đoạn đường cách làng khoảng 1,5km.

Khi ông Sambolayuk cùng những người khác đến hiện trường, con trăn đã nuốt chửng con chó trưởng thành. Phần bụng của con vật phình to bất thường khiến nó gặp khó khăn khi di chuyển.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy con trăn nằm giữa đường, xung quanh là những bụi cỏ dại. Một người dân dùng khúc gỗ tấn công con trăn, trong khi những người khác tìm cách kéo đuôi nó để lấy xác con chó ra ngoài.

Theo người dân, con trăn dài khoảng 5m - Ảnh cắt từ clip

Người dân nghi trăn đã ăn thịt 2 con chó mất tích

Theo ông Sambolayuk, đây không phải lần đầu tiên trăn xuất hiện tại khu vực này. Sự có mặt của loài bò sát lớn khiến người dân địa phương lo lắng, đặc biệt khi vật nuôi liên tục mất tích.

Trong vòng một tháng trước đó, hai con chó trong làng đã biến mất không rõ nguyên nhân. Người dân nghi ngờ chúng có thể đã bị trăn ăn thịt, song chưa có bằng chứng xác nhận.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương khi hình ảnh con trăn khổng lồ nuốt chửng chó được ghi lại và lan truyền.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc con trăn sau đó được xử lý như thế nào.