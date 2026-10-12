Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng nổi da gà trên đường

Vụ việc xảy ra tại thôn Pambe, làng Rantepuang, huyện Sesenapadang, tỉnh Mamasa, Indonesia, vào ngày 1/10. Con bò sát được tìm thấy ở giữa con đường dẫn đến khu trồng trọt.

"Con trăn dài 5 mét. Nó xuất hiện trên đường, cách làng khoảng 1,5km", một cư dân tên Sambolayuk nói.

Con trăn được một người dân địa phương phát hiện khi đang đi ra đồng. Người dân này sau đó quay trở lại làng để nhờ giúp đỡ.

"Có một người dân đi ngang qua đường đã nhìn thấy một con rắn quấn quanh một con chó. Sau đó, ông ấy quay về làng và gọi điện báo cho người khác", ông kể.

Một con trăn dài 5 mét gây xôn xao ở Mamasa sau khi nuốt chửng một con chó. Ảnh: Detik

Sambolayuk thừa nhận rằng con trăn đã nuốt chửng con chó trưởng thành khi ông đến nơi. Ông cũng cho biết con bò sát gặp khó khăn trong việc di chuyển do bụng phình to.

Theo ông Sambolayuk, sự xuất hiện của trăn gây ra nhiều phiền toái cho người dân. Hơn nữa, trong vòng một tháng, 2 con chó đã bị mất tích, nghi ngờ bị trăn ăn thịt.

Sambolayuk cho biết đây không phải là lần đầu tiên con trăn xuất hiện trong khu vực.

Trong đoạn clip mà trang Detik thu được, con trăn quấn quanh con chó ở giữa đường, xung quanh là cỏ dại. Sau đó, một người dân dùng khúc gỗ tấn công con vật.

Một số cư dân tại hiện trường cũng được nhìn thấy đang cố gắng kéo đuôi con trăn để lấy xác con chó mà nó đã nuốt chửng ra.