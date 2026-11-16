Đi lạc suốt 4 ngày, người đàn ông ở Hà Nội được công an giúp đoàn tụ gia đình

Theo tin từ Công an xã Yên Bái (TP Hà Nội), trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Yên Bài phát hiện một người đàn ông trung niên có biểu hiện bất thường, nghi bị đi lạc.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 14/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bài phát hiện một người đàn ông trung niên đi lang thang, có biểu hiện bất thường về tâm lý và tinh thần.

Nhận thấy người này có thể bị lạc đường, tổ công tác chủ động tiếp cận, thăm hỏi, động viên và tiến hành xác minh thông tin cá nhân.

Anh Tuấn về với gia đình. Ảnh: CA.↵

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội). Anh Tuấn đã rời khỏi nhà và đi lạc suốt 4 ngày, chưa thể tìm được đường trở về với gia đình.

Trước tình huống trên, Công an xã Yên Bài nhanh chóng đưa anh Tuấn về trụ sở để chăm sóc, bảo đảm an toàn, đồng thời khẩn trương liên hệ với người thân thông báo đến đón.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Tuấn đã được đoàn tụ với gia đình. Sau 4 ngày lo lắng tìm kiếm, người thân của anh không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn lực lượng công an vì sự hỗ trợ tận tình, chu đáo.