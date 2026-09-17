Đi kiểm tra phòng chống mưa lũ, Đoàn công tác xã miền núi bất ngờ gặp sạt lở

Ngày 17/9, UBND xã Yên Na (Nghệ An) thông tin về vụ sạt lở xảy ra trong đêm khiến đoàn công tác của xã phải khẩn cấp rời khỏi khu vực nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Hiện trường sự việc. ẢNH: Y.N

Theo đó, tối 16/9, trước thông tin từ hai bản Huồi Pai và Cha Lúm có nhiều hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na cùng lực lượng phòng, chống thiên tai của xã khẩn trương vào hiện trường để kiểm tra tình hình và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Khi đoàn công tác đến khu vực đầu bản Huồi Pai, dù chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người vẫn dừng xe để kiểm tra thực địa.

Bất ngờ, đất đá từ taluy dương đổ xuống ngay phía trước đầu xe. Trước tình huống nguy hiểm, đoàn công tác nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Yên Na kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở trong đêm, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân. ẢNH: Y.N

May mắn, toàn bộ đoàn công tác đều thoát hiểm an toàn. Ở phía bên kia điểm sạt lở, lực lượng công an, quân sự và cán bộ bản Huồi Pai cũng kịp thời di chuyển đến vị trí an toàn.

Chính quyền xã Yên Na cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại nhiều khu vực miền núi tăng cao và có thể xảy ra bất ngờ. Người dân được khuyến cáo không đi qua khu vực taluy, khe suối hoặc những nơi có dấu hiệu nứt, trượt; đồng thời chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.