Đi khắp Tây Đô dễ dàng với xe buýt

Mỗi buổi sáng thay vì phải tự mình len lỏi qua dòng phương tiện trên những con đường, nhiều người có thể chọn lên một chuyến xe buýt, tìm cho mình một chỗ ngồi và thong thả ngắm phố phường qua ô cửa kính.

Đi khắp phố phường Cần Thơ với xe buýt.

Ngồi xe buýt, ngắm phố phường

Từ Cái Răng đến Thốt Nốt (TP Cần Thơ), những cung đường quen thuộc hiện ra với một góc nhìn khác. Xe rời khu vực Cái Răng khi thành phố bắt đầu một nhịp sống mới. Bên ngoài ô cửa kính xe vẫn là một Cần Thơ rất quen thuộc nhưng với người ngồi trên xe, khung cảnh ấy dường như có thêm một nhịp khác.

Trên tuyến CT-01, hành trình từ khu vực Ba Láng (phường Cái Răng), đi qua QL 1, các tuyến đường 30/4, đường Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo, đường Mậu Thân, đường Võ Văn Kiệt rồi tiếp tục theo QL91 qua khu vực Ô Môn, hướng về phường Thốt Nốt.

Quãng đường hơn 65km đưa hành khách đi qua nhiều lát cắt của Cần Thơ. Từ những tuyến phố trung tâm thành phố đông đúc quen thuộc, hàng quán nhộn nhịp, khu dân cư, khu thương mại sầm uất đến các khu công nghiệp, những vườn cây ăn trái trĩu quả, cánh đồng lúa xanh mướt khi xe rời khu vực trung tâm, cảnh vật liên tục thay đổi qua từng chặng.

Không còn phải căng mắt quan sát dòng xe phía trước nếu tự mình điều khiển xe máy, với hành trình trên xe buýt, người đi có thêm thời gian nghỉ ngơi, đọc tin tức, xử lý công việc hoặc đơn giản là ngắm nhìn thành phố đang chuyển động bên ngoài.

Tuyến CT-01, có 58 chuyến mỗi ngày, khoảng cách giữa các chuyến khoảng 25 phút vào giờ cao điểm và 30 phút vào giờ thấp điểm; thời gian hoạt động từ khoảng 4h20 - 17h30.

Tần suất này tạo điều kiện để người dân sử dụng xe buýt cho nhiều nhu cầu đi lại thường ngày, từ đi làm, đi học, khám bệnh, giải quyết công việc đến thăm người thân.

Không cần phải căng mắt quan sát dòng xe phía trước, người đi xe buýt có thêm thời gian thư thả.

Không chỉ thuận tiện mà còn tiết kiệm

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ), mạng lưới xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố hiện có 20 tuyến. Trong đó có 19 tuyến nội thành và một tuyến liên tỉnh, với tổng chiều dài hơn 961km và 122 phương tiện phục vụ.

Trong đó, Phương Trang đang khai thác 9 tuyến xe buýt tại khu vực TP Cần Thơ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, với tổng chiều dài hơn 431km, tổng số 56 phương tiện đưa vào phục vụ toàn bộ đều là xe mới, chủ yếu sản xuất giai đoạn 2020-2023, có máy lạnh, wifi, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và ghế ưu tiên cho người khuyết tật.

Điểm đáng chú ý của mạng lưới này là các tuyến không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn vươn đến nhiều khu vực vùng ven.

Đơn cử, từ phường Cái Răng, người dân có thể đi xe buýt đến phường Thốt Nốt theo tuyến CT-01 hơn 65km hoặc đến phường Ô Môn theo tuyến CT-07. Từ phường Cái Khế, tuyến CT-05 kết nối đến xã Tân Hòa, trong khi CT-08 đi đến xã Hòa An.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, CT-02 và CT-04 kết nối phường Ô Môn, phường Thốt Nốt với xã Cờ Đỏ. Tuyến CT-03 từ phường Thốt Nốt còn kéo dài đến bến xe Kiên Giang.

Đặc biệt, với những người cần di chuyển bằng đường hàng không, hai tuyến CT-06 và CT-09 có điểm đầu tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ. CT-06 kết nối sân bay với phường Ô Môn, trong khi CT-09 kéo dài đến bến xe Đại Ngãi, với cự ly 73km.

Những lộ trình này cho thấy xe buýt không chỉ phục vụ một nhóm hành khách hay một loại nhu cầu riêng biệt. Tùy điểm đi, điểm đến, người dân có thể lựa chọn tuyến phù hợp để hình thành thói quen sử dụng xe buýt trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh sự thuận tiện, chi phí là một trong những yếu tố để người dân cân nhắc khi lựa chọn xe buýt. Theo thống kê các tuyến xe buýt đang khai thác trên địa bàn Cần Thơ, giá vé được tính theo cự ly, với mức thấp nhất khoảng 23.000 đồng/lượt đối với các chặng ngắn và cao nhất khoảng 68.000 đồng/lượt đối với hành trình dài.

Trong đó, các tuyến có cự ly dưới 20km có mức vé phổ biến khoảng 23.000 đồng/lượt; từ 20 đến dưới 40 km khoảng 33.000 đồng; các hành trình từ 40 đến dưới 60km có mức vé khoảng 38.000-53.000 đồng. Với những tuyến từ 60km trở lên, giá vé có thể lên đến 68.000 đồng/lượt tùy hành trình.

Đối với hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi được giảm 30% giá vé so với mức giá vé thông thường. Riêng giá vé học sinh, sinh viên, áp dụng mức giá ưu đãi 10.000 đồng/lượt và suốt tuyến

Đối với học sinh, sinh viên, nhiều tuyến áp dụng mức giá ưu đãi 10.000 đồng/lượt, trong khi hành khách thuộc nhóm chính sách cũng được hưởng mức giá thấp hơn vé thông thường.

Hệ thống nhà chờ hiện đại.

Với những người thường xuyên di chuyển trên cùng một hành trình, các tuyến còn có vé tháng, mức từ khoảng 550.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng, tùy tuyến. Đối với học sinh, sinh viên vé tháng là 300.000 đồng/tháng/người được áp dụng cho 9 tuyến xe buýt TP Cần Thơ cũ. Việc có nhiều lựa chọn về giá vé theo cự ly và loại vé giúp hành khách dễ cân đối chi phí, nhất là khi sử dụng xe buýt như phương tiện đi lại thường xuyên.

Cạnh đó, hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt trên địa bàn hiện có 2.253 điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển, gồm 189 nhà chờ, 4 điểm trung chuyển và 2.060 điểm dừng. Riêng khu vực Cần Thơ cũ có 1.611 điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển.

Học sinh, sinh viên có thể đi xe buýt đến trường mỗi ngày. Người lao động có thể sử dụng xe buýt cho hành trình đi làm. Người cao tuổi có thể lựa chọn xe buýt khi đi khám bệnh, mua sắm hoặc thăm người thân. Với mạng lưới tuyến được tổ chức theo nhiều hướng từ trung tâm đến vùng ven và ngược lại, xe buýt đang tạo thêm lựa chọn để người dân có thể sử dụng phương tiện công cộng trong nhiều hành trình quen thuộc, giảm bớt sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Đi xe buýt, không chỉ giúp mỗi người tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm số lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, hướng đến thói quen đi lại văn minh và phát triển giao thông đô thị bền vững.