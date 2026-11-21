Bà Chu Thị Ly, đại diện một công ty có 100% vốn FDI, cho biết, hiện tại người lao động của công ty đã nhận được quyết định gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Bà Ly đặt câu hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có bắt buộc phải trả tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ đi khám hay không? Trường hợp công ty không có nghĩa vụ trả lương, người lao động có được hưởng chế độ tiền lương hoặc khoản hỗ trợ tài chính nào từ cơ quan nhà nước trong thời gian này không? Đồng thời, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền nêu rõ căn cứ pháp lý và hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm chi trả (nếu có) đối với doanh nghiệp có vốn FDI và các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: THIỀU CHUNG

Giải đáp vấn đề này, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) dẫn chiếu các quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ.

Quy định chung về chế độ chính sách

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 14/2026/QH16):

- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

- Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Chi tiết mức hưởng theo từng nhóm đối tượng

Các chế độ chính sách trên được quy định chi tiết tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19-2-2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 220/2025/NĐ-CP). Cụ thể, trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã:

Đối với công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Được bảo đảm 2 chế độ gồm: Tiền ăn bằng mức tiền một ngày cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh; và thanh toán tiền tàu, xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Trách nhiệm chi trả thuộc về ai?

Về nguồn và đơn vị thực hiện chi trả, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 13/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 220/2025/NĐ-CP) quy định chi tiết cho từng nhóm công dân khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã:

Nhóm làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả.

Nhóm không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Do Ban CHQS cấp xã chi trả và thanh quyết toán với UBND cấp xã.