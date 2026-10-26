Đi khám định kỳ, người đàn ông bất ngờ khi biết mắc căn bệnh có nhiều biến chứng

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó trưởng Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, khoa vừa ghi nhận một nam bệnh nhân 42 tuổi phát hiện mắc đái tháo đường khi đến viện khám sức khỏe định kỳ.

Người bệnh có thể trạng thừa cân nhưng vẫn duy trì sinh hoạt và công việc hằng ngày bình thường, không hề xuất hiện các dấu hiệu điển hình của bệnh như khát nước nhiều, tiểu nhiều lần hay sụt cân.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khiến cả bác sĩ lẫn người bệnh bất ngờ khi chỉ số glucose máu lúc đói lên tới 9,2 mmol/L và chỉ số HbA1c đạt mức 8,1%. Sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, bác sĩ xác định người bệnh mắc đái tháo đường tuýp 2.

Người đàn ông có kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ cũng ngỡ ngàng. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường hiện là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, với tốc độ gia tăng đáng báo động.

Tại Việt Nam, có khoảng 8 triệu người mắc đái tháo đường, nhưng tới 62,6% trường hợp chưa được chẩn đoán, đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng.

Đáng chú ý, đái tháo đường đã trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong các bệnh lý không lây nhiễm.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương mỗi ngày tiếp nhận gần 2.000 lượt bệnh nhân, đa số là người mắc đái tháo đường. Nhiều trường hợp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đã xuất hiện biến chứng nặng (như thận, tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương mắt, biến chứng bàn chân…) kéo theo chi phí điều trị tăng cao và kéo dài.

Không chỉ dừng lại ở số lượng ca bệnh cao, tỷ lệ biến chứng của bệnh lên tới khoảng 54%, trong đó biến chứng tim mạch và thận chiếm tỷ trọng lớn, cũng là nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí điều trị.

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hải nhấn mạnh, đây là một căn bệnh mạn tính nguy hiểm, có khả năng âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà không hề bộc lộ bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ tình cờ phát hiện ra mình mắc bệnh sau một lần đi khám sức khỏe định kỳ.

Dù cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng nhưng tình trạng tăng đường huyết kéo dài vẫn âm thầm tàn phá các cơ quan trong cơ thể.

“Nếu không được phát hiện từ sớm, người bệnh có nguy cơ đối mặt với hàng loạt hậu quả nặng nề như tổn thương tim mạch gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, tổn thương thận dẫn đến suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, tổn thương mắt làm giảm thị lực hoặc mù lòa, cùng với các biến chứng thần kinh và tổn thương mạch máu ngoại vi nguy hiểm”, bác sĩ Hải nói.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo mọi người trưởng thành từ 35 tuổi trở lên nên chủ động tầm soát tiểu đường định kỳ. Đối với những người trẻ hơn nhưng có thể trạng thừa cân, béo phì đi kèm các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc bệnh, tăng huyết áp hoặc rối loạn lipid máu, việc kiểm tra sớm là cần thiết.

Ngày nay, chiến lược điều trị tiểu đường đã có sự thay đổi lớn, không chỉ tập trung kiểm soát đường huyết mà còn hướng tới mục tiêu bảo vệ tim, thận, quản lý cân nặng và phòng ngừa triệt để các biến chứng lâu dài.

Phát hiện bệnh từ sớm, kết hợp chặt chẽ với chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động thể lực thường xuyên và tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ chính là những yếu tố cốt lõi giúp người bệnh duy trì sức khỏe bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Hải khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên đợi đến khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng rõ rệt mới chịu đi khám. Phát hiện sớm đái tháo đường chính là chìa khóa vàng mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, ngăn chặn biến chứng và bảo vệ toàn diện sức khỏe lâu dài.