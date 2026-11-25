Đây cũng là những vấn đề được Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chú trọng, trong đó có việc công khai kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh.

Người bệnh hài lòng hay không, bệnh viện phải công khai

Một trong những vấn đề người bệnh thường quan tâm khi đến cơ sở y tế là chất lượng phục vụ. Thời gian chờ đợi, thái độ của nhân viên y tế, quy trình khám bệnh hay điều kiện cơ sở vật chất đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dân.

Tuy nhiên, việc đánh giá chất lượng bệnh viện không thể chỉ dựa trên cảm nhận chủ quan hoặc những phản ánh riêng lẻ. Vì vậy, tại văn bản mới đây về việc nâng cao y đức và chất lượng phục vụ, Bộ Y tế đã đặt ra những yêu cầu rất cụ thể buộc các bệnh viện phải minh bạch từ khâu đón tiếp đến lúc thu tiền.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị tổ chức khảo sát sự hài lòng đối với cả người bệnh nội trú và ngoại trú. Kết quả đo lường phải được công khai theo Quyết định số 56/QĐ-BYT và sử dụng làm căn cứ đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh.

Việc khảo sát phải thực hiện theo đúng Quyết định số 56/QĐ-BYT ngày 8/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ nội dung, phương pháp, quy trình, đối tượng đến mẫu phiếu khảo sát đều phải tuân thủ hướng dẫn.

Trong yêu cầu mới về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phải công khai mức độ hài lòng của người bệnh. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, việc lựa chọn người tham gia, xác định cỡ mẫu, phương pháp thu thập thông tin và thời điểm khảo sát phải phù hợp với từng nhóm người bệnh nội trú, ngoại trú. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, khoa học; đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và bí mật thông tin của người bệnh.

Việc lấy ý kiến cũng không được gây phiền hà hay ảnh hưởng đến quá trình khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các cơ sở y tế không được can thiệp, định hướng hoặc làm sai lệch kết quả khảo sát.

Đây là yêu cầu rất đáng chú ý bởi khảo sát sự hài lòng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người bệnh được phản ánh đúng trải nghiệm của mình. Nếu kết quả chỉ đẹp trên giấy tờ, những bất cập trong quá trình khám, chữa bệnh sẽ khó được nhận diện và khắc phục.

Quan trọng hơn, khảo sát không thể dừng lại ở việc thu thập ý kiến. Sau khi có kết quả, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải phân tích, tổng hợp kết quả theo từng nhóm chỉ số và nội dung đánh giá để nhận diện những vấn đề người bệnh chưa hài lòng.

Các hạn chế có thể nằm ở quy trình khám, chữa bệnh, tinh thần và thái độ phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất hoặc chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. Trên cơ sở đó, bệnh viện phải xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ nội dung cần cải tiến, đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Những nội dung được Bộ Y tế lưu ý gồm cải tiến quy trình khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng giao tiếp, ứng xử và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh.

Kết quả khảo sát cũng là căn cứ đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Không được mập mờ chi phí, né tránh phản ánh của người bệnh

Bên cạnh việc khảo sát sự hài lòng, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh trách nhiệm giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế, đặc biệt là nghĩa vụ giải thích rõ tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và các khoản chi phí khám, chữa bệnh.

Cụ thể, các cơ sở y tế được đề nghị tiếp tục phổ biến và thực hiện đầy đủ Thông tư số 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Theo đó, ngay từ khâu tiếp đón người bệnh và người nhà, nhân viên y tế phải có thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết, đồng thời bảo đảm sự kín đáo và tôn trọng người bệnh.

Trong quá trình khám, chữa bệnh, nhân viên y tế phải thông báo, giải thích rõ tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị cũng như các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Khi ra viện hoặc chuyển tuyến, người bệnh phải được hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc, chế độ chăm sóc và những nội dung cần thiết khác.

Không chỉ vậy, các cơ sở y tế cũng phải tiếp thu ý kiến góp ý, phản ánh của người bệnh, thay vì xem đây là những phiền toái trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Một điểm đáng lưu ý khác là Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn và quy chế bệnh viện. Việc khám bệnh, chỉ định xét nghiệm, kê đơn và điều trị phải phù hợp với tình trạng bệnh, khả năng chi trả của người bệnh và các quy định chuyên môn.

Đáng nói, nhân viên y tế không được lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi, gây khó khăn, thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc có lời nói, hành vi xúc phạm người bệnh.

Để thực hiện, Bộ Y tế đề nghị từng đơn vị rà soát, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy tắc ứng xử và quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế. Các quy tắc này phải được niêm yết, công khai tại vị trí thích hợp; đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử cũng phải gắn với rèn luyện y đức, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.