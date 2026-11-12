Đi khám bệnh tại Ninh Bình được giảm 40% giá vé tàu: Những ai được hưởng ưu đãi?

Đây là chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm chia sẻ chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nhất là những trường hợp phải di chuyển từ các tỉnh, thành phố xa đến khám và điều trị.

Chính sách ưu đãi do Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam triển khai, áp dụng trực tiếp đối với người bệnh có nhu cầu đi tàu đến 2 cơ sở y tế nói trên. Mức giảm là 40% giá vé và chỉ dành cho người bệnh, không áp dụng đối với người thân hoặc người đi cùng.

Hành khách xuống tàu tại Ga Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhật Minh/NDO

Đáng chú ý, chương trình được áp dụng đối với vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại nhà ga này. Đây là điểm kết nối đường sắt quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến hai bệnh viện tại Ninh Bình.

Để được hưởng mức giảm 40%, hành khách cần xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám chữa bệnh tại 1 trong 2 cơ sở y tế, gồm: giấy hẹn khám bệnh; giấy chuyển viện; giấy giới thiệu khám chữa bệnh có đóng dấu đỏ; giấy ra viện hoặc các giấy tờ khác có giá trị xác nhận tương đương.

Các giấy tờ phải thể hiện đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám chữa bệnh và có xác nhận hợp lệ của bệnh viện. Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua mã QR hoặc hình thức xác nhận khác theo quy định.

Một điểm người dân cần lưu ý là thời gian đi tàu được hưởng ưu đãi không giới hạn trong đúng ngày khám bệnh. Theo thông tin từ ngành Đường sắt, hành khách được áp dụng mức giảm trong khoảng thời gian từ 10 ngày trước ngày hẹn khám đến 10 ngày sau ngày kết thúc khám chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, căn cứ theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Quy định này tạo thêm sự linh hoạt cho người bệnh trong việc sắp xếp lịch trình, đặc biệt đối với những trường hợp cần tái khám, làm xét nghiệm hoặc điều trị nhiều ngày.

Về phương thức mua vé, hành khách phải đến trực tiếp các nhà ga đường sắt để thực hiện giao dịch. Khi mua vé, người bệnh xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám chữa bệnh để nhân viên bán vé kiểm tra thông tin và áp dụng mức ưu đãi. Chương trình hiện không áp dụng đối với hình thức mua vé trực tuyến hoặc thông qua các đại lý bán vé.

Ngoài ra, mỗi hành khách chỉ được hưởng 1 mức giảm giá cao nhất và không được cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác của ngành Đường sắt. Vì vậy, người dân cần kiểm tra điều kiện áp dụng trước khi mua vé để bảo đảm quyền lợi.

Chính sách giảm giá vé tàu được triển khai trong bối cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đang từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26-6-2026, tạo thêm điều kiện để người dân khu vực phía Bắc và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến Trung ương ngay tại địa phương.