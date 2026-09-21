Đi khám bằng VNeID, có được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục?

Về vấn đề này, Điểm a, Khoản 1, Điều 37, Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó theo một trong các hình thức sau đây: Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

Khoản 2, Điều 4 Thông tư 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử (có hiệu lực từ ngày 3/2/2026) quy định như sau: Thẻ BHYT bản điện tử chứa đựng thông tin theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 10 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định về thông tin thẻ BHYT như sau:

1. Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy do cơ quan BHXH phát hành kèm theo mã số BHYT và các thông tin cơ bản sau đây:

a) Thông tin cá nhân của người tham gia BHYT, bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh;

b) Thông tin về mức hưởng BHYT theo đối tượng tham gia BHYT;

c) Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng;

d) Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu;

đ) Thời điểm tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thẻ BHYT bản điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do BHXH Việt Nam lập bằng phương tiện điện tử, trong đó chứa đựng thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thông tin thẻ BHYT quy định tại khoản 1 Điều này được tích hợp và đồng bộ theo mã số BHYT, số căn cước của người tham gia BHYT.

Khoản 6, Điều 9, Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định: Thông tin về danh tính điện tử và thông tin tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Theo các quy định trên, BHYT tích hợp trên VNeID có giá trị như thẻ BHYT. Nếu người dân đã tham gia BHYT 5 năm liên tục thì khi đi khám chữa bệnh bằng VNeID có tích hợp BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục bình thường.

Ảnh minh họa. (nguồn: VGP)

Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Từ ngày 1/7/2026, mức tham chiếu được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, ngưỡng chi phí cùng chi trả để được hưởng quyền lợi này là lớn hơn 15,18 triệu đồng trong năm.

Mức 15,18 triệu đồng được xác định bằng 6 lần mức tham chiếu tương ứng với mức lương cơ sở mới. Khi vượt ngưỡng này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên có thể hưởng quyền lợi đặc biệt về thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện theo quy định. Trước hết, người tham gia phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Bên cạnh đó, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm phải lớn hơn 6 lần mức tham chiếu. Ngoài điều kiện về thời gian tham gia và mức chi phí cùng chi trả, người bệnh còn phải khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy trình chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT hoặc thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép. Một số trường hợp vẫn được xem xét hưởng quyền lợi gồm khám chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào; khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định.