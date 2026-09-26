Đi Hàn Quốc, vé rẻ của Scoot có thực sự tiết kiệm hơn Korean Air?

Scoot và sức hút từ mức giá vé cơ bản

Là hãng hàng không giá rẻ trực thuộc Singapore Airlines, Scoot khai thác nhiều đường bay kết nối Việt Nam với các điểm đến tại Đông Bắc Á, trong đó có Hàn Quốc, thường thông qua điểm trung chuyển tại Singapore. Mức giá vé cơ bản của Scoot thường thấp hơn đáng kể so với các hãng truyền thống, đặc biệt vào những đợt khuyến mãi, khiến hãng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhóm du khách trẻ hoặc những người ưu tiên tiết kiệm chi phí di chuyển.

Tuy nhiên, cũng như phần lớn các hãng hàng không giá rẻ khác, mức giá hấp dẫn ban đầu của Scoot thường chưa bao gồm nhiều dịch vụ đi kèm. Hành lý ký gửi, suất ăn trên chuyến bay hay việc chọn trước chỗ ngồi đều là những khoản phát sinh thêm nếu hành khách có nhu cầu.

Bên cạnh đó, do phần lớn các chuyến bay đến Hàn Quốc của Scoot đều phải quá cảnh, tổng thời gian di chuyển thường kéo dài hơn so với bay thẳng, đồng nghĩa với việc hành khách cần cân nhắc thêm cả yếu tố thời gian chứ không chỉ riêng chi phí.

Scoot thu hút du khách với mức giá vé cơ bản thấp.

Korean Air và giá trị đi kèm trong từng tấm vé

Ngược lại, Korean Air là hãng hàng không quốc gia của Hàn Quốc, nổi bật với các đường bay thẳng kết nối trực tiếp từ nhiều thành phố lớn của Việt Nam đến Seoul mà không cần quá cảnh. Mức giá vé của hãng thường cao hơn so với Scoot, nhưng đi kèm theo đó là hành lý ký gửi được tính sẵn trong giá vé, cùng suất ăn và các tiện ích khác trong suốt chuyến bay, giúp hành khách không phải lo lắng thêm về các khoản phụ phí phát sinh.

Với những chuyến bay thẳng, tổng thời gian di chuyển của Korean Air thường ngắn hơn đáng kể so với việc bay quá cảnh, đặc biệt phù hợp với những hành khách không có nhiều thời gian hoặc không muốn dành nhiều thời gian chờ đợi, đổi chuyến tại sân bay trung gian. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều hành khách, nhất là những người đi công tác hoặc gia đình có trẻ nhỏ, sẵn sàng chi trả thêm để đổi lấy sự thuận tiện và thoải mái trong suốt hành trình.

Korean Air khai thác các chuyến bay thẳng đến Hàn Quốc.

Bài toán chi phí thực tế cần được tính đủ

Để trả lời câu hỏi vé Scoot có thực sự tiết kiệm hơn Korean Air hay không, hành khách cần nhìn vào tổng chi phí thực tế thay vì chỉ so sánh giá vé hiển thị ban đầu. Nếu chỉ mang hành lý xách tay gọn nhẹ, không cần suất ăn trên chuyến bay và không quá bận tâm đến thời gian quá cảnh, vé Scoot vẫn có thể là phương án tiết kiệm.

Nhưng nếu cộng thêm các khoản phụ phí cho hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi hay suất ăn, mức chênh lệch với vé Korean Air đôi khi không còn quá lớn, thậm chí có thời điểm giá vé sau khi cộng dồn phụ phí còn cao hơn.

Ngoài yếu tố chi phí, thời gian di chuyển và mức độ thoải mái trong suốt hành trình cũng là những tiêu chí quan trọng không kém. Với những chuyến đi ngắn ngày, việc mất thêm vài tiếng đồng hồ cho việc quá cảnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến quỹ thời gian tham quan, trong khi với những hành khách có lịch trình linh hoạt hơn, khoản chênh lệch giá vé lại là yếu tố đáng cân nhắc hơn cả.

Giá vé chưa phải yếu tố duy nhất khi chọn hãng bay.

Giữa Scoot và Korean Air không có một đáp án chung cho mọi hành khách, mà lựa chọn phù hợp còn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng chuyến đi. Trước khi đặt vé, hành khách nên xác định rõ các yếu tố ưu tiên của bản thân, từ số lượng hành lý, mong muốn về thời gian bay cho đến ngân sách dự kiến, sau đó tính toán tổng chi phí của cả hai phương án để đưa ra quyết định phù hợp nhất, thay vì chỉ căn cứ vào mức giá vé ban đầu được hiển thị.

Để thuận tiện hơn trong việc so sánh, hành khách có thể tham khảo vé của cả hai hãng ngay trên Traveloka, nền tảng cho phép tra cứu song song nhiều chuyến bay theo cùng khung giờ và điểm đến chỉ trong một lần tìm kiếm. Nhờ đó, thay vì phải truy cập riêng lẻ từng trang của Scoot và Korean Air, hành khách có thể đối chiếu trực tiếp mức giá, thời gian bay cũng như số lần quá cảnh của từng lựa chọn, từ đó cân nhắc kỹ hơn trước khi hoàn tất đặt vé cho chuyến đi Hàn Quốc sắp tới.