Đi hái nấm từ sáng rồi mất tích, đến 23h30 người phụ nữ được tìm thấy ở nơi cách nhà hàng chục km

Công an xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tìm kiếm, hỗ trợ đưa một người phụ nữ bị đi lạc trong lúc hái nấm trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, Công an xã Phù Mỹ Nam nhận được tin trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Nhung, trú thôn Đại Thuận, về việc người thân đi hái nấm nhưng nhiều giờ chưa trở về.

Theo gia đình, khoảng 9h ngày 21/9, dì của bà Nhung là bà Trần Thị Kim (SN 1971, cùng trú tại địa phương) đi hái nấm. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, gia đình vẫn không thấy bà Kim trở về.

Do bà Kim có tiền sử bệnh tật, tinh thần không được minh mẫn, người thân rất lo lắng và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Gia đình cảm ơn Công an xã Phù Mỹ Nam đã tham gia tìm kiếm bà Kim bị lạc khi đi hái nấm - Ảnh: Thanh Niên

Khẩn trương tìm kiếm giữa lúc trời mưa lớn

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Mỹ Nam nhanh chóng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tìm kiếm với mục tiêu sớm xác định vị trí của bà Kim, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Thời điểm này, trời mưa to, thời tiết xấu khiến gia đình và lực lượng tìm kiếm càng thêm lo lắng.

Công an xã Phù Mỹ Nam đồng thời gửi thông tin nhận dạng của bà Kim đến công an các xã lân cận. Thông tin cũng được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của đơn vị để nhờ người dân hỗ trợ cung cấp manh mối.

Tìm thấy cách nhà hàng chục km lúc 23h30

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Nam nhận được thông tin bà Kim được phát hiện tại khu vực tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn.

Địa điểm này cách nhà bà Kim hàng chục km. Sau nhiều giờ đi lạc và dầm mưa, người phụ nữ rơi vào tình trạng kiệt sức.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Phù Mỹ Nam cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đại Thuận nhanh chóng đến hiện trường, chăm sóc và đưa bà Kim trở về với gia đình an toàn.

Ngày 22/9, gia đình bà Kim đã gửi thư cảm ơn Công an xã Phù Mỹ Nam cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm vì đã hết lòng hỗ trợ gia đình trong lúc người thân gặp hoạn nạn.