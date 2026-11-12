Đi giao hàng từ sáng đến đêm suốt 31 ngày không nghỉ, nam shipper cầm ảnh siêu âm của con gái, chia sẻ lý do khiến nhiều người xúc động

Trong video đăng trên TikTok ngày 3/11, người đàn ông chia sẻ hành trình làm việc để dành tiền cho vợ sinh con. Đoạn clip thu hút hơn 5,5 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt thích và khoảng 7.200 bình luận, với nhiều lời động viên dành cho người cha tương lai.

Mở đầu video, nam tài xế giơ tấm ảnh siêu âm, tự hào giới thiệu: “Đây là con gái tôi”. Anh cho biết vợ đang mang thai tháng thứ 7. Khi ngày đón con đến gần, anh muốn cố gắng hết sức để chuẩn bị chi phí sinh nở và chăm sóc em bé.

Trong phần chú thích, người đàn ông đặt mục tiêu kiếm 70.000 baht trong một tháng. Để thực hiện kế hoạch, anh quyết định đi giao hàng mỗi ngày, không dành ngày nào nghỉ ngơi.

Đi giao hàng từ sáng đến đêm suốt 31 ngày không nghỉ, shipper cầm ảnh siêu âm của con gái, chia sẻ lý do khiến nhiều người xúc động.

Đến ngày thứ 31, nam tài xế vui mừng thông báo đã hoàn thành mục tiêu. Tổng thu nhập của anh đạt 70.074 baht, tương đương khoảng 53,4 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng để thanh toán chi phí sinh nở cho vợ cùng những khoản cần thiết khi con gái chào đời.

Video ghi lại những ngày anh rong ruổi giao hàng, kể cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong những hôm mưa lớn, người đàn ông vẫn tiếp tục công việc. Nửa cuối tháng 10 cũng là thời điểm nhiều khu vực tại Thái Lan hứng chịu mưa lớn và ngập lụt.

Câu chuyện của người cha sắp đón con đầu lòng nhận được nhiều sự quan tâm. Dưới video, đông đảo người xem bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của anh và gửi lời động viên tới gia đình.

Một người còn liên tưởng nam tài xế với Gwan-sik, nhân vật nam chính trong bộ phim Hàn Quốc “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”. Nhân vật này được khán giả yêu mến bởi sự chân thành và hết lòng vì gia đình.

Bên cạnh những lời khen ngợi, mức thu nhập hơn 70.000 baht trong một tháng cũng khiến một số người bất ngờ. Họ đặt câu hỏi về khoản tiền mà nam tài xế kiếm được từ công việc giao hàng.

Trả lời trong phần bình luận, anh giải thích đây không phải mức thu nhập thông thường. Tháng làm việc vừa qua diễn ra sau đợt ngập lụt nên anh nhận được khoản thưởng đáng kể. Khoản thưởng này góp phần giúp anh hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Nam tài xế cũng chia sẻ lịch làm việc bắt đầu từ 6h sáng và kéo dài đến khoảng 21h-23h mỗi ngày. Anh duy trì lịch giao hàng ấy liên tục suốt 31 ngày, không có ngày nghỉ.

Những chia sẻ về thời gian làm việc và khoản thưởng giúp người xem hiểu rõ hơn số tiền anh kiếm được trong tháng. Nhiều người tiếp tục bày tỏ sự cảm phục trước cố gắng của người đàn ông.

Với nam tài xế, mục tiêu thu nhập gắn liền với việc chuẩn bị cho gia đình đón thêm thành viên. Sau một tháng làm việc liên tục, khoản tiền hơn 53 triệu đồng sẽ được dành cho việc sinh nở của vợ và chăm sóc cô con gái sắp chào đời.a