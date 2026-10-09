Đi du lịch một mình trên đỉnh núi, người đàn ông thoát nạn nhờ chui vào cốp xe

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, anh Tào lái xe đến Xích Phong, Nội Mông để du lịch. Ngày 3/10, anh một mình lái xe lên đỉnh Hoàng Cương Lương.

Tuy nhiên, chuyến đi bất ngờ trở thành tình huống nguy hiểm khi thời tiết chuyển xấu, trang QQ đưa tin.

Tuyết lớn xuất hiện khiến việc di chuyển khó khăn. Chiếc xe sau đó bị mắc phần gầm, khiến dầu động cơ rò rỉ toàn bộ và phương tiện không thể tiếp tục khởi động.

Anh Tào kể, khi bắt đầu chuyến đi, bản thân vẫn rất hào hứng và mong chờ. Nhưng khi phát hiện mùi nhiên liệu từ xe, anh lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng.

“Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, rồi dần dần rơi vào tuyệt vọng”, anh nhớ lại.

Đêm hôm đó, nhiệt độ tại khu vực này xuống rất thấp, khoảng âm 10 độ C. Vỏ xe nhanh chóng đóng băng. Không có nơi trú ẩn, anh Tào chỉ còn cách quấn chặt quần áo rồi chui vào cốp xe để tránh rét.

Lo sợ bản thân gặp vấn đề trong thời gian chờ cứu hộ, anh chủ động chuẩn bị các phương án phòng trường hợp xấu nhất.

Anh đặt chuông báo thức 2 giờ một lần để tự kiểm tra tình trạng của mình, đồng thời cài sẵn người liên hệ khẩn cấp trên điện thoại.

Anh cũng để lại lời nhắn cho vợ: “Anh yêu em, yêu Tiêm Tiêm”.

Trong lúc chờ đợi, anh Tào liên tục hy vọng lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy mình.

Anh Tào may mắn được cảnh sát giải cứu sau khi mắc kẹt giữa núi tuyết. Ảnh: QQ

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức tổ chức tìm kiếm trong đêm. Đường lên Hoàng Cương Lương giữa thời tiết giá lạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng vừa tìm kiếm, vừa liên tục liên lạc với anh Tào qua WeChat để trấn an.

Cuối cùng, cảnh sát xác định được vị trí và giải cứu người đàn ông, đồng thời liên hệ xe kéo và nhân viên cứu hộ đường bộ để xử lý phương tiện hỏng.

Sau khi thoát nạn, anh Tào gọi các cảnh sát, tài xế xe kéo và nhân viên cứu hộ là những “ân nhân cứu mạng” của mình.

“Gặp được một cảnh sát tận tâm như vậy là may mắn của tôi. Tôi thực sự đã nhặt lại được mạng sống”, anh nói.