Đi du lịch, đừng để 5 khoản phí này 'móc ví' ngoài dự tính

Không ít du khách chỉ chú ý giá vé máy bay và phòng khách sạn mà quên những khoản phụ phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ. Biết trước 5 khoản chi này giúp hành trình chủ động hơn và tránh những hóa đơn gây bất ngờ.

Chi phí cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngày càng trở thành bài toán khiến nhiều người phải cân nhắc. Không chỉ giá vé máy bay, phòng nghỉ hay ăn uống tăng lên, những khoản phụ phí tưởng nhỏ cũng có thể âm thầm làm ngân sách vượt xa dự tính ban đầu.

Nhận diện và chủ động tránh các chi phí ẩn là cách giúp du khách kiểm soát tài chính tốt hơn trong mỗi chuyến đi.

Một báo cáo được Yahoo! đăng tải vào cuối tháng 9 chỉ ra ít nhất 5 loại “chi phí ẩn” mà nhiều du khách thường bỏ qua. Đáng chú ý, phần lớn những khoản này có thể hạn chế nếu người đi du lịch tìm hiểu kỹ điều kiện dịch vụ và chuẩn bị trước khi khởi hành.

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Trả phí hành lý ký gửi quá muộn

Phí hành lý là khoản chi không quá lớn nếu được tính toán từ đầu nhưng có thể khiến du khách khó chịu khi phát sinh ngay sát giờ bay. Katy Nastro, chuyên gia tại Going.com, cho biết mức phí này có thể khác nhau tùy hãng hàng không và thời điểm hành khách thanh toán.

Chẳng hạn, JetBlue tính 30 USD cho kiện hành lý ký gửi đầu tiên và 50 USD cho kiện thứ hai ở hạng phổ thông. Tuy nhiên, khoản phí này có thể tăng thêm lần lượt 5 USD và 10 USD nếu hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến hoặc tại quầy ở sân bay.

Vì vậy, sau khi săn được một chiếc vé máy bay giá tốt, hành khách vẫn có thể phải trả thêm nếu không kiểm tra kỹ chính sách hành lý. Nastro khuyến nghị du khách nên thanh toán phí hành lý ký gửi ngay trong quá trình đặt vé để chủ động kiểm soát chi phí.

Một số hãng hàng không đôi khi cũng cho phép hành khách ký gửi hành lý xách tay miễn phí ngay trước khi lên máy bay, đặc biệt khi khoang hành lý phía trên có nguy cơ quá tải. Tuy nhiên, đây là lựa chọn mang tính may rủi và không nên được xem là phương án chắc chắn.

Phí khu nghỉ dưỡng có thể khiến giá phòng tăng mạnh

Phí khu nghỉ dưỡng, hay resort fee, là một khoản phụ phí khác dễ khiến du khách bất ngờ khi nhận hóa đơn. Nate Hake, người sáng lập nền tảng hướng dẫn du lịch Travel Lemming, cho biết khoản phí này thường liên quan đến những tiện ích như hồ bơi, phòng tập thể dục hoặc các dịch vụ khác tại khu nghỉ dưỡng.

Đây thường là khoản phí bắt buộc và không phải lúc nào cũng được thể hiện nổi bật trong mức giá phòng ban đầu. Điều đáng nói là khách vẫn có thể phải trả dù không sử dụng các tiện ích đi kèm.

Theo Hake, ông từng phải trả 35 USD mỗi đêm cho một khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas, mức phí tương đương gần một nửa giá phòng. Để tránh bất ngờ, du khách nên đọc kỹ điều khoản trước khi đặt phòng. Một cách khác là tìm kiếm tên khách sạn cùng cụm từ “phí khu nghỉ dưỡng” trên các công cụ tìm kiếm để tham khảo mức phí ước tính.

Tham gia chương trình thành viên của khu nghỉ dưỡng cũng có thể mang lại một số lợi ích như nhận phòng sớm hoặc đỗ xe miễn phí. Tuy nhiên, du khách vẫn nên kiểm tra các khoản phí khác, bởi những nơi áp dụng resort fee cao đôi khi còn có mức phí đáng kể cho việc đỗ xe hoặc đồ uống trong phòng.

Phí giao dịch quốc tế dễ bị bỏ quên

Với những chuyến du lịch nước ngoài, phí giao dịch quốc tế là khoản chi cần được kiểm tra trước khi rời nhà. Sky Ariella, cây bút kỳ cựu của Travel Lemming, cho biết loại phí này thường được áp dụng khi sử dụng thẻ tín dụng ở nước ngoài và có thể dao động từ 1% đến 3% giá trị giao dịch.

Con số vài phần trăm có thể không đáng kể với một khoản thanh toán nhỏ, nhưng khi tổng chi tiêu trong cả chuyến đi lên tới hàng chục triệu đồng, khoản phí này có thể trở thành một khoản phát sinh đáng kể.

Trước chuyến đi, du khách nên liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ để kiểm tra chính sách phí. Một số thẻ tín dụng miễn phí giao dịch quốc tế nhưng lại có phí thường niên, vì vậy cần cân nhắc tổng chi phí để lựa chọn phương án phù hợp.

Chấp nhận chuyển đổi ngoại tệ động khi thanh toán

Chuyển đổi ngoại tệ động, thường được gọi là DCC, cũng là một khoản phí mà du khách có thể gặp khi sử dụng thẻ hoặc rút tiền tại nước ngoài.

Khi rút tiền tại ATM, máy có thể đưa ra lựa chọn cho phép người dùng thực hiện giao dịch ngay bằng đồng tiền của quốc gia nơi phát hành thẻ. Cách này tạo cảm giác thuận tiện vì người dùng biết ngay số tiền mình sẽ bị trừ, thay vì phải chờ ngân hàng xử lý giao dịch theo tỷ giá.

Tuy nhiên, DCC có thể đi kèm thêm phí chuyển đổi. Khi cộng với phí giao dịch quốc tế, tổng chi phí có thể vượt 3% giá trị giao dịch.

Do đó, khi ATM đưa ra lựa chọn chuyển đổi ngoại tệ, du khách nên cân nhắc kỹ và thường nên chọn “Từ chối chuyển đổi ngoại tệ” nếu muốn giao dịch theo tỷ giá do ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ áp dụng.

DCC không chỉ xuất hiện tại ATM. Du khách cũng có thể gặp lựa chọn này khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tại nhà hàng, cửa hàng và nhiều cơ sở kinh doanh ở nước ngoài.

Không tính trước chi phí nhiên liệu khi thuê xe

Thuê xe tự lái giúp chuyến du lịch linh hoạt hơn nhưng cũng tiềm ẩn một khoản chi dễ bị bỏ qua là nhiên liệu. Các công ty cho thuê xe thường đưa ra nhiều lựa chọn thanh toán khác nhau.

Cách tiết kiệm nhất thường là khách hàng tự đổ nhiên liệu và trả xe với mức nhiên liệu tương đương thời điểm nhận xe. Phương án này đòi hỏi người thuê chủ động tìm trạm xăng nhưng giúp kiểm soát chi phí tốt hơn.

Một lựa chọn khác là trả trước tiền nhiên liệu cho một bình xăng đầy. Cách này thuận tiện vì người thuê không cần tìm trạm xăng trước khi trả xe. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một phần bình nhiên liệu, khoản tiền còn lại thường không được hoàn trả.

Phương án tốn kém nhất có thể xảy ra khi khách không trả trước tiền nhiên liệu nhưng cũng không đổ đầy bình trước khi hoàn xe. Khi đó, công ty cho thuê có thể áp dụng mức phí nhiên liệu cao hơn đáng kể, trong khi mức phí cụ thể đôi khi không được thông báo rõ ngay từ đầu.

Để tránh khoản phát sinh này, du khách nên tìm trước các trạm xăng gần địa điểm trả xe, kiểm tra giờ hoạt động và dành đủ thời gian đổ nhiên liệu trước khi hoàn xe. Đặc biệt, các trạm xăng gần sân bay thường có giá cao, vì vậy việc chủ động tìm một địa điểm phù hợp trên hành trình có thể giúp tiết kiệm đáng kể.

Một chuyến du lịch được chuẩn bị kỹ không chỉ nằm ở việc săn được vé máy bay hay phòng khách sạn giá tốt. Những khoản phụ phí nhỏ liên quan đến hành lý, resort, thẻ thanh toán, chuyển đổi ngoại tệ và nhiên liệu cũng có thể khiến ngân sách tăng nhanh. Kiểm tra kỹ điều kiện dịch vụ trước khi đặt và chủ động tính toán các khoản phát sinh sẽ giúp du khách tránh những hóa đơn ngoài dự kiến, đồng thời tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái hơn.