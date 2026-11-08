Đi du học, cần giấy tờ gì để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Công dân Phạm Linh đã cung cấp hình ảnh hộ chiếu và thẻ ngoại kiều (zairyu card) để chứng minh hiện tại đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, địa phương tiếp tục yêu cầu phải thực hiện việc quay video tại trường học hiện tại để làm căn cứ xác minh.

Công dân Phạm Linh hỏi, việc quay video tại trường học có phải là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự đối với công dân Việt Nam đang du học ở nước ngoài hay không?

Sinh viên làm nhiệm vụ tình nguyện tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tháng 9-2025. Ảnh: SƠN BÌNH

Trường hợp không có khả năng thực hiện việc quay video tại trường theo yêu cầu, công dân Phạm Linh có thể sử dụng giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp, hoặc các giấy tờ hợp pháp khác (như quyết định tiếp nhận học tập, hợp đồng nhà ở,...) để thay thế hay không?

Vấn đề này, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13:

"Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này".

Việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được thực hiện hằng năm tại các địa phương cấp xã. Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự hoặc thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, tạm vắng phải đăng ký bổ sung bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp công dân Phạm Linh trước khi du học đã đăng ký với cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự địa phương (Ban CHQS cấp xã) và hiện nay đang sinh sống và du học tại Nhật Bản, để thực hiện đúng quy định, đề nghị công dân cung cấp giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp, hoặc các giấy tờ hợp pháp khác (như quyết định tiếp nhận học tập), bản chụp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự gửi đến Ban CHQS cấp xã nơi công dân cư trú tại Việt Nam để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.