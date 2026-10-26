Đi dự đám tang bạn, người đàn ông 48 tuổi tử vong thương tâm tại mộ của bố ruột

Theo tờ New York Post ngày 25/10/2026, nạn nhân được xác định là ông Adilson Marzaro, 48 tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 21/10 tại nghĩa trang São José, thuộc thành phố Linhares, Brazil.

Theo truyền thông địa phương, trong lúc tham dự tang lễ của một người bạn, ông Marzaro rời khỏi khu vực tổ chức nghi thức để đến thăm mộ bố ruột. Tại đây, ông ngồi lên tấm bê tông nằm phía trên phần mộ. Bất ngờ, kết cấu này sụp đổ, khiến ông rơi xuống bên dưới.

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Tiếng động lớn phát ra từ hiện trường khiến những người đang dự tang lễ gần đó giật mình. Mọi người nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, ông Marzaro được xác định đã tử vong.

Nazaré Bravin, một người làm nghề đào huyệt tại nghĩa trang, cho biết trước khi xảy ra tai nạn, ông Marzaro đã chào hỏi những người đến dự tang lễ của người bạn. Sau đó, ông đỗ xe máy gần mộ người bạn rồi đi bộ đến phần mộ của bố mình. Không ai ngờ chuyến viếng thăm ngắn ngủi này lại trở thành bi kịch.

Sau vụ việc, chính quyền thành phố Linhares đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi đến thăm nghĩa trang São José.

Đây là nghĩa trang có lượng người đến viếng đông, với gần 18.000 phần mộ. Chính quyền địa phương nhấn mạnh người dân cần chú ý khi di chuyển hoặc ngồi nghỉ tại những khu vực có kết cấu bê tông nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hiện, cảnh sát dân sự Brazil đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và tình trạng kết cấu tại khu vực xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, sau khi tử vong, ông Adilson Marzaro được an táng tại chính nghĩa trang São José vào ngày hôm sau.