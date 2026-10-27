Đi đón con, người phụ nữ bị xe container cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến tối 26/10, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày trên quốc lộ 13, phường Chánh Hiệp, TP.HCM.

Thời điểm trên, người phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ 13, rẽ quay đầu để sang đường thì xảy ra va chạm với xe container. Cú va chạm khiến xe máy bị hất văng đi một đoạn, nạn nhân bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân đang quay đầu xe sang đường để đón con đi học về thì xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, CSGT Công an TP.HCM nhanh chóng mặt để điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.