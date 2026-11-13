Di dời xong đường điện 220Kv tại nút giao kết nối cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Ngày 13/11, ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng phường Mỹ Trà, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để triển khai thi công cải tạo nút giao An Bình vào cuối tháng 11 này.

Nút giao An Bình (phường Mỹ Trà) điểm kết nối tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, quốc lộ 30 sắp được khởi công cải tạo đấu nối vào cao tốc.

Theo ông Huy, đến nay địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đợt 1 được hơn 82.000/91.268m² diện tích đất cần bàn giao phục vụ dự án.

Trong đó đường dây điện 220Kv nằm trong phạm vi nút giao kết nối cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã được dời sang vị trí mới. Việc dời đường dây điện cao thế sẽ đảm bảo an toàn thi công dự án cải tạo nút giao kết nối cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

"Chủ đầu tư đang lựa chọn nhà thầu, khoảng cuối tháng này (tháng 11) sẽ bắt đầu triển khai ngay thi công cải tạo nút giao An Bình kết nối cao tốc, tuyến tránh Cao Lãnh và quốc lộ 30", ông Nguyễn Đức Huy Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho hay.

Theo quyết định được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, dự án cải tạo nút giao An Bình, tổng vốn đầu tư khoảng 67,7 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Để bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tỉnh đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, tổng kinh phí đền bù giải tỏa khoảng 92 tỷ đồng.

Theo báo cáo, dự án ảnh hưởng 55 hộ dân. Các hộ còn lại địa phương đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, vận động các hộ sớm bàn giao mặt bằng dự án.

Nút giao An Bình là điểm kết nối QL30 với các tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tuyến tránh Cao Lãnh. Sau cải tạo sẽ hình thành nút giao khác mức dạng bán hoa thị kết nối đồng bộ giao thông. Để tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, nút giao sẽ thiết kế đảo vòng xuyến, bố trí làn tăng, giảm tốc. Đồng thời, mở rộng các đường nhánh, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Cây xanh, hệ thống thoát nước, chiếu sáng… hệ thống an toàn giao thông.