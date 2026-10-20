Di dời toàn bộ hơn 220 hộ dân sống trong 'điểm nóng' sạt lở ở Gia Lai

Cận cảnh cuộc sống cheo leo trong vùng sạt lở của các hộ dân tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Ngày 20/10, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, trước những nguy hiểm hiện hữu từ tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân tại tổ 19, 20 thuộc khu vực núi Một, địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục tổng thể tại khu vực này.

Theo đó, phương án được đề xuất là di dời toàn bộ hộ dân trong phạm vi nghiên cứu, tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp, kết hợp tận thu đất, đá đủ điều kiện làm vật liệu san lấp mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xử lý địa hình, tổ chức đầu tư xây dựng khu dân cư mới theo quy hoạch đề xuất, hình thành không gian đô thị đồng bộ, có hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công trình công cộng và các loại hình nhà ở phù hợp với phương án quy hoạch.

Cận cảnh các hộ dân sống cheo leo tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo UBND phường Quy Nhơn, phương án này giải quyết đồng thời 3 yêu cầu: bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho người dân; khai thác hợp lý nguồn vật liệu đất, đá phát sinh trong quá trình đào hạ núi; chuyển đổi khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro thành quỹ đất có khả năng phát triển đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khu vực núi Một hiện có diện tích khoảng 68.786 m² với khoảng 228 hộ dân sinh sống trên núi, sườn núi và dưới chân núi. Khu vực này có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao đỉnh núi khoảng 44m.

Những năm qua, đặc biệt là sau đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025, tình trạng sạt lở mái taluy âm đã gây ra hậu quả nặng nề, làm sập hoàn toàn nhiều căn nhà, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

228 hộ dân tổ 19, 20 thuộc khu vực núi Một sống trong địa hình hiểm trở, độ dốc lớn và đất đá bị phong hóa mạnh.

Trước đây, phường Quy Nhơn đã di dời một số hộ dân cục bộ, nhưng do địa hình hiểm trở, độ dốc lớn và đất đá phong hóa mạnh, việc duy trì các giải pháp chống sạt lở tạm thời không thể giải quyết triệt để rủi ro.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho hay: “Phương án di dời sẽ giải quyết triệt để mối lo ngại về thiên tai cho 228 hộ dân, đồng thời tận thu khoảng 1 triệu khối đất, đá làm vật liệu san lấp cho các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai trên địa bàn tỉnh, giúp giảm áp lực khan hiếm vật liệu hiện nay”.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 500 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành đào hạ và quy hoạch lại, khu vực sẽ hình thành một khu dân cư mới đồng bộ với hệ thống giao thông, công trình công cộng, cây xanh và quỹ đất ở hiện đại.

Dự kiến nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất tại đây có thể đạt khoảng 850 tỷ đồng, tạo ra nguồn chênh lệch tích cực đóng góp vào ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phương án di dời các hộ dân khu vực núi Một kỳ vọng sẽ biến một khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro thành không gian đô thị mới giữa lòng Quy Nhơn.

Thông tin đến báo chí trong buổi họp báo chiều 20/10, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, phương án tổng thể để di dời các hộ dân khu vực núi Một kỳ vọng sẽ biến một khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro thành không gian đô thị mới, mang lại cuộc sống an toàn và lâu dài cho người dân.