Di dời nhà ven kênh rạch phải gắn với bảo đảm sinh kế người dân

Sáng 30-10, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục phiên làm việc thứ 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các tổ đại biểu đối với các nội dung trình kỳ họp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn thông tin, đa số đại biểu HĐND thống nhất với sự cần thiết ban hành 47 dự thảo Nghị quyết. Đại biểu đề nghị trong quá trình hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết cần tiếp tục rà soát, phân cấp triệt để cho cấp cơ sở, tránh phát sinh cách hiểu khác nhau hoặc vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bố trí thiết chế văn hóa cần tính nhu cầu thụ hưởng

Về nội dung Quản lý Khu Công nghệ cao và hoạt động nghiên cứu, phát triển,đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chuyển đổi phân khu chức năng khu công nghiệp thành khu công nghệ số tập trung. Cùng đó, hoàn thiện các quy định liên quan đến kết quả nghiên cứu và việc chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; xây dựng cơ chế hợp tác nhằm mở rộng khả năng ứng dụng, khai thác và phát huy hiệu quả các thành quả nghiên cứu.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, đại biểu đề nghị nghiên cứu nâng tỷ lệ tổng chi hàng năm cho hoạt động này trên tổng doanh thu hàng năm của dự án đầu tư, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.

Liên quan đến các chính sách về thiết chế văn hóa cơ sở, đại biểu đề nghị nghiên cứu phương án tập trung, liên kết mạng lưới các thiết chế văn hóa hiện hữu nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng không gian và nâng cao hiệu quả khai thác. Việc đầu tư, bố trí cơ sở vật chất cần tính đến nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của người dân, trong đó chú trọng đối tượng người cao tuổi.

Đối với chính sách phát triển tài năng nghệ thuật, thể thao, đại biểu thống nhất với chủ trương tài trợ kinh phí đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong và ngoài nước cho các tài năng, không phân biệt cơ sở công lập hay tư nhân, gắn với cam kết cống hiến. Đồng thời, cần bổ sung chính sách hỗ trợ vận động viên chuyển tiếp nghề nghiệp sau khi kết thúc thi đấu.

Đại biểu tham dự kỳ họp tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển khai đúng tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị

Đối với nhóm dự án bồi thường, tái định cư và chỉnh trang nhà ven kênh rạch, đại biểu thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến kênh Hiệp Tân.

Các dự án gắn với Đề án di dời 41.000 căn nhà ven và trên kênh rạch, hướng đến cải thiện môi trường, phòng ngừa sạt lở và chỉnh trang đô thị. Đại biểu đề nghị sau khi các nghị quyết được ban hành, UBND TPHCM chỉ đạo triển khai đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, sinh kế của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Việc công khai quỹ nhà tái định cư, tháo gỡ thủ tục đầu tư nhà ở xã hội, tái định cư tại chỗ và hoàn thiện chính sách hỗ trợ cần được thực hiện đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Ở lĩnh vực giao thông, đại biểu thống nhất cao với chủ trương nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa. Đại biểu yêu cầu các dự án được triển khai bảo đảm 4 mốc thời gian đã xác định trong nghị quyết, góp phần cải thiện hạ tầng và năng lực kết nối giao thông của Thành phố.

Sáng 30-10, các đại biểu tiếp tục dự phiên thảo luận chung tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập trung xử lý 28 điểm ùn tắc giao thông Về giao thông và hạ tầng đô thị, đại biểu đề nghị tập trung xử lý 28 điểm ùn tắc, bảo đảm kế hoạch khởi công 3 tuyến metro vào đầu năm 2027, tiếp tục phát triển xe buýt xanh và triển khai các giải pháp công trình nhằm giảm 50% số điểm ngập.