Di dời nguyên khối cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 12/11/2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chi tiết phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng, dự kiến hoàn thành trong 1 tháng.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là một trong những hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhà trường chủ trương bảo tồn nguyên trạng công trình trong quá trình dịch chuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn phương án di dời nguyên khối cổng Parabol thay vì tháo dỡ và xây dựng lại. Ảnh: NTCC

Để bảo đảm an toàn cho kết cấu, phương án kỹ thuật được lựa chọn là di dời nguyên khối, thay vì tháo dỡ và xây dựng lại.

Quá trình di dời được triển khai qua các bước: Đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20 mét. Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2–3 mét/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu.

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần; tổng thời gian tu sửa, hoàn trả nguyên trạng khoảng 1 tháng.

GS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chủ trương của tập thể lãnh đạo nhà trường là tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam”, GS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Việc di dời nguyên khối thể hiện sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của một công trình gắn bó với đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Phương án này giúp dự án mở rộng đường Giải Phóng triển khai thuận lợi, đồng thời bảo toàn hình ảnh quen thuộc của Đại học trong đời sống của người dân Thủ đô.

Trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lân cận.