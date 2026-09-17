Di dời khẩn cấp hơn 400 hộ dân ở Thanh Hoá

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Nông Cống (Thanh Hóa) khiến mực nước sông Yên dâng cao. Tính đến 7h ngày 17/9, nước sông Yên đạt 4,15m, gây ngập lụt nhiều khu dân cư.

Nước lũ dâng cao, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Hưng.

Ngập lụt xảy ra tại các thôn Hương Trường, Vạn Thiện, Minh Khôi, Bái Đa, Vạn Hòa, Tân Thắng, Cao Nhuận. Nhiều hộ dân bị nước ngập đến mái hiên.

Hơn 1.500 hộ dân ở xã Nông Cống ngập trong nước. Ảnh: Ngọc Hưng.

Để hạn chế thiệt hại, người dân phải kê cao đồ đạc, dùng thuyền di chuyển và đưa các loại vật nuôi như lợn, gà lên thuyền hoặc bè chuối để tránh lũ.

Tính đến sáng 17/9, tại xã Nông Cống có 1.524 hộ dân bị ngập, trong đó, 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập, 401 hộ phải di dời.

Lực lượng chức năng xã Nông Cống hỗ trợ các hộ dân bị ngập. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại xã Thành Vinh, nước sông Bưởi dâng cao, gây ngập 301 hộ với 1.136 nhân khẩu và làm ngập 213 ha hoa màu. Chính quyền địa phương di dời 30 hộ dân ở vùng ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở xã Thành Vinh và xã Kim Tân ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV.

Tại thôn 3 và thôn 4 Thành Trực, xã Kim Tân, nhiều hộ dân phải di dời và sơ tán lên nhà cao tầng.

Di dời đồ đạc khi nước sông Bưởi dâng cao. Ảnh: CTV.

Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, có 35 địa phương chủ động sơ tán 416 hộ/1.669 khẩu đến nơi an toàn. Người dân tại nơi sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Người dân xã Kim Tân di dời chuồng gà lên thùng nhựa, phòng nước sông Bưởi dâng cao. Ảnh: CTV.

Thống kê đến 6h ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập, nghiêm trọng nhất là tại xã Kim Tân với 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở. Ảnh: UBND xã Quan Sơn.

Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý những điểm sạt lở. Ảnh. UBND xã Quan Sơn.

Theo thống kê đến sáng nay, có 22 vị trí ngập gây tắc đường (trong đó có 4 vị trí trên quốc lộ, 18 vị trí trên đường tỉnh). Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí tràn/40 xã bị ngập, nhưng cơ bản vẫn có đường khác để di chuyển.