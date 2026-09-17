Di dời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu vùng sụt lún Đắk Snao

Sạt trượt đất làm ảnh hưởng đến nhà ở của người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện sau thời gian mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8-14/9. Đến ngày 17/9, tình trạng sụt lún đất diễn ra trên phạm vi khoảng 5ha, vết sụt có độ sâu trung bình khoảng 20cm, có nhiều vị trí có độ chênh khoảng 1m; trên mặt đất xuất hiện vết nứt nhiều nơi, các đường nứt kéo dài dọc theo sườn đồi và khu dân cư khoảng 300m; độ rộng của các vết nứt tiến triển rất nhanh, dao động từ 6-20cm, hiện đang có xu hướng tiếp tục mở rộng, có nguy cơ sạt trượt cao.

Vết sạt trượt tạo ra độ chênh gần 1m trong vườn cà-phê của người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn Phạm Văn Duẫn, sụt lún, nứt mặt đất làm ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân, với 450 nhân khẩu. Có 4ha diện tích cà-phê, hồ tiêu và các loại hoa màu của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Hiện có 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường nhà, tường bị xê dịch, ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở, có 1 bồn nước bị đổ... Hiện nay, việc sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng buộc các hộ phải di dời đến nhà văn hóa thôn Đắk Snao tạm trú.

Chính quyền địa phương khoanh vùng cảnh báo khu vực xảy ra sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún đất, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Tiến hành rà soát, xác định chính xác ranh giới vùng nguy hiểm và lập biên bản ghi nhận hiện trạng; xác định toạ độ các vị trí tâm sạt lở, tiếp cận vùng sụt lún để vận động khẩn cấp và trực tiếp hỗ trợ nhân dân di người và tài sản đến vị trí an toàn.

Chính quyền địa phương bố trí khu vực tạm trú cho người dân vùng có nguy cơ sạt trượt.

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân vùng sụt lún và nhân dân địa phương tự huy động 500 ngày công làm nhà tạm với diện tích khoảng 3000m2 để sơ tán lánh nạn vào ban đêm.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dựng lán trại làm nơi tạm trú.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã căng dây rào chắn, cô lập toàn bộ khu vực sụt lún mặt đất, tiến hành cắm biển báo nguy hiểm cấm người và phương tiện đi vào vùng sụt lún. Cắt cử lực lượng chốt trực 24/24h tại hiện trường nhằm theo dõi chặt chẽ biến động của cung trượt, kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở lớn để báo động khẩn cấp khi có tình huống sạt lở xảy ra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó, không chủ quan quay lại nhà cũ khi trời còn mưa.

Người dân gấp rút làm lán trại tạm trú trong thời điểm sạt trượt đất đang diễn biến phức tạp.

Do tình hình sụt lún, nứt mặt đất diễn biến khó lường, địa hình phức tạp, vượt quá năng lực xử lý kỹ thuật nên Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn đã có báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chuyên môn cấp trên cử đoàn khảo sát, chuyên gia về địa chất xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn ổn định của nền đất nhằm có giải pháp khắc phục lâu dài.

Lãnh đạo xã Quảng Sơn thăm hỏi, động viên người dân phải dời tới khu vực tạm trú.

Hỗ trợ kinh phí, vật tư dự phòng và phương tiện để địa phương tiếp tục duy trì công tác ứng trực. Xem xét phương án bố trí tái định cư an toàn lâu dài cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp trong vùng ảnh hưởng.

Một số hình ảnh nơi tạm lánh của nhân dân vùng ảnh hưởng sụt lún, nứt mặt đất thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn:

Nơi tạm trú của 450 nhân khẩu thôn Đắk Snao trong những ngày tới.

Hiện tại, khu vực thôn Đắk Snao vẫn có mưa lớn kéo dài khiến việc dựng lán trại gặp khó khăn.

Người dân tận dụng tre, nứa có sẵn tại địa phương để dựng lán trại.

Các công việc được thực hiện khẩn trương để bà con có nơi tạm trú an toàn.

Đường trơn trượt đã ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân lên khu tạm trú.

Chính quyền địa phương vận động các gia đình ưu tiên đưa trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi về nơi tạm trú.

Trong khoảng 3 ngày, người dân và lực lượng chức năng đã dựng được hàng chục lán trại làm nơi tạm trú.

Những lán trại khép kín được gấp rút dựng lên để người cao tuổi và trẻ em tạm trú tránh gió lùa.