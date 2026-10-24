Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội

Ngày 24/10, UBND phường Khánh Hội cho biết, đang triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) nhằm bảo đảm an toàn trước nguy cơ công trình sập đổ.

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, gồm 3 block A, B, C với tổng cộng 244 căn hộ, cao 4 tầng. Sau nhiều thập niên sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư Vĩnh Hội xuống cấp nghiêm trọng.

Theo kết quả kiểm định từ năm 2017, chung cư Vĩnh Hội được xếp cấp D - mức nguy hiểm cao nhất. Công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng và có nguy cơ sập đổ. Sau khi có kết quả kiểm định, 103 trường hợp đã di dời khỏi chung cư theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 141 hộ dân đang sinh sống tại đây và chưa đồng thuận di dời.

Chung cư nguy cơ sập bất cứ lúc nào nhưng nhiều người vẫn ở đây.

TP Hồ Chí Minh đã bố trí quỹ 141 căn hộ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Toàn bộ số căn hộ này đã được sửa chữa, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sẵn sàng bàn giao cho người dân.

Theo phương án được phê duyệt, các hộ dân sau khi có quyết định bố trí tạm cư sẽ liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà. Người dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời cho đến khi thành phố lựa chọn được chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội.

UBND phường Khánh Hội tổ chức họp dân triển khai phương án di dời khẩn cấp.

Chiều 23/10, UBND phường Khánh Hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phương án di dời khẩn cấp 141 hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội. Tại hội nghị, chính quyền địa phương phổ biến các quy định, phương án tạm cư, đồng thời tiếp nhận và giải đáp những ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân.

Người dân có ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội nhấn mạnh việc di dời khẩn cấp chung cư Vĩnh Hội là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ sập đổ của công trình.

Lãnh đạo phường đề nghị các chủ sở hữu và hộ dân đồng thuận, chấp hành yêu cầu di dời của cơ quan có thẩm quyền. UBND phường cho biết sẽ tiếp tục ghi nhận, nghiên cứu các kiến nghị của người dân để có phương án phù hợp, thuận tiện nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.