Di dời khẩn cấp 40 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Nhận được tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất lớn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu.

Nhanh chóng, Đồn Biên phòng Ga Ry cử 25 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn. Với sự chủ động, quyết liệt, lực lượng chức năng đã di dời thành công 40 hộ với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn.

Để giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích nguồn dự trữ, hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu vực tránh trú. Đồng thời, đơn vị cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi nhằm bảo đảm sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực ở tập trung.

Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu vực tránh trú.

Được biết, trên địa bàn xã hiện có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn đang túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai cũng như các khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.