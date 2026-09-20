Di dời hạ tầng điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án mỏ sắt Nà Rụa trước ngày 30/9

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trên cơ sở kiểm tra hiện trạng, các bên rà soát từng đoạn đường dây, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng công cộng cần di dời; xác định vị trí thi công, phương án đấu nối và kế hoạch cấp điện thay thế. Những hộ nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng đang dùng chung tuyến điện bị ảnh hưởng được tính toán phương án cấp điện phù hợp, hạn chế gián đoạn sinh hoạt, sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng yêu cầu chủ đầu tư, ngành điện và UBND phường Tân Giang phối hợp chặt chẽ, chốt rõ hạng mục, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai theo phương án thống nhất. Việc tạm ngừng cấp điện (nếu cần) để phục vụ tháo dỡ và thi công phải có kế hoạch cụ thể, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới các hộ dân lân cận.

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Tân Giang tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp xử lý ngay các vướng mắc thuộc trách nhiệm; theo dõi tiến độ từng hạng mục. Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực để thực hiện cam kết hoàn thành di dời, đấu nối trước ngày 30/9; Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp về phương án kỹ thuật, an toàn vận hành và cấp điện sau đấu nối, thông báo cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các đơn vị kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền, không để hạ tầng điện làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng.