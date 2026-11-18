Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành di dời cư dân khỏi các căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án trước ngày 31-12-2027.

Nhiều hộ dân tại HH Linh Đàm sẽ thuộc diện phải di dời. Ảnh: QUANG NGUYỄN

Đến ngày 31-12-2028, Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện tồn tại; đồng thời cải tạo, chỉnh trang công trình. Việc xác nhận hiện trạng thực tế và phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành trong thời gian này.

Về việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong quý 4-2028 đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi sổ đỏ dự kiến bắt đầu từ quý 1-2027, hoàn thành trong quý 4-2028.

Để thực hiện kế hoạch, UBND TP Hà Nội phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Trong đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân.

Trong quý 4-2026, hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường tại từng dự án, do Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. UBND cấp xã có trách nhiệm xác định diện tích cụ thể của từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời. Cũng trong quý này, chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành các quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Đến quý 2-2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập, công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Giá trị bồi thường được xác định căn cứ đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ.

Trong quý 3 và quý 4-2027, chủ đầu tư sẽ ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở. Riêng quý 4-2027, UBND cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Sau khi hoàn thành di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý 4-2028, được thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn. UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế và phần công trình được phép tồn tại có điều kiện trong cùng thời gian.

Trước đó, ngày 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, gồm 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh. Theo nghị quyết, 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.