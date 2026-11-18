Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 17/11/2026, thành phố đã xác định cụ thể nội dung công việc và thời hạn hoàn thành đối với 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Dự án nhà của Tập đoàn Mường Thanh tại Khu đô thị Linh Đàm. (Ảnh: Kế Toại).

Danh mục gồm: CT6 Kiến Hưng - Bemes tại phường Kiến Hưng; Công trình hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ tại phường Định Công; cùng 7 tòa nhà thuộc khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt gồm VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4.

Đối với cả 12 dự án, nhiệm vụ đầu tiên là di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng. Thời hạn hoàn thành được ấn định trước ngày 31/12/2027.

Việc xác định đúng các căn hộ thuộc diện phải di dời là cơ sở để triển khai những bước tiếp theo, từ lập phương án xử lý đến phá dỡ, hoàn trả công năng và cải tạo công trình. Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ đối tượng phải di dời là cư dân tại các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng, không phải toàn bộ cư dân đang sinh sống tại 12 dự án.

Sau khi hoàn thành di dời, các dự án phải triển khai nhóm nhiệm vụ khắc phục hậu quả, gồm hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế và diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; thực hiện cải tạo, chỉnh trang công trình. Toàn bộ các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Cùng thời hạn trên, UBND cấp xã phải xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện. Đây là bước xác định cụ thể hiện trạng sau quá trình khắc phục, làm rõ phần công trình được phép tiếp tục tồn tại theo cơ chế, chính sách đã được thành phố ban hành.

Như vậy, các dự án cùng thực hiện một lộ trình xử lý chính: Hoàn thành di dời trước cuối năm 2027; hoàn thành việc hoàn trả công năng, phá dỡ phần không đủ điều kiện, cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng trước ngày 31/12/2028.

Bên cạnh các nhiệm vụ khắc phục vi phạm, kế hoạch cũng quy định tiến độ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những hộ, nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời.

Theo đó, nhóm dự án được triển khai nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028 gồm Công trình hỗn hợp Đại Thanh và 4 tòa HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Đối với nhóm còn lại, kế hoạch yêu cầu hoàn thành việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận trong quý IV/2028, gồm CT6 Kiến Hưng - Bemes, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ và 3 tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm.

Các thủ tục về đất đai, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được thực hiện theo từng dự án, gắn với tình trạng pháp lý của các hộ, nhà ở thuộc diện xử lý.

Theo quyết định của thành phố, việc bồi thường sẽ được xác định theo giá thị trường của từng dự án.

Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của hội đồng. Mức bồi thường được tính trên cơ sở đơn giá do hội đồng ban hành và diện tích từng căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp.

Trong quý II/2027, chủ đầu tư lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án để UBND cấp xã phê duyệt.

Sang quý III/2027, chủ đầu tư dự kiến ký thỏa thuận và chi trả bồi thường, hỗ trợ. Việc bàn giao căn hộ, tổ chức di dời và cưỡng chế di dời đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp này được bố trí trong quý IV/2027.

Chủ đầu tư chịu chi phí khắc phục hậu quả và các khoản phát sinh từ vi phạm, gồm chi phí cưỡng chế, phá dỡ. Nếu chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chậm tiến độ, kế hoạch quy định sử dụng ngay nguồn kinh phí bảo đảm.

Sở Tài chính được giao tham mưu việc sử dụng nguồn tiền này, xử lý các khoản đã nộp, tạm nộp và việc cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư.