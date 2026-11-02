Di dời cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội

Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Ngày 2/11, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ di dời cổng Parabol vào bên trong khuôn viên trường khoảng 20m so với hiện tại. Phương án di dời cổng Parabol sẽ được triển khai trong tuần này, đồng bộ cùng kế hoạch giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Giải phóng (phường Bạch Mai).

Năm trong khuôn viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, cổng Parabol từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm. Công trình mang kiến trúc độc đáo này từng là niềm tự hào của một thế hệ trí thức mới.

Cổng có chiều cao khoảng 12,5 m tính từ mặt đất đến đỉnh mái vòm, trong khi khoảng cách giữa hai chân cổng rộng 8 m.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện còn hai cổng khác trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.