Di dời cây xanh, xén vỉa hè xây hầm chui Dương Đình Nghệ

Những ngày gần đây, khu vực nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, phía Tây Hà Nội, có nhiều thay đổi. Tại các tuyến đường dẫn vào nút giao, công nhân cùng máy móc chuyên dụng tiến hành cắt tỉa cành, đào gốc, đánh chuyển cây xanh trên vỉa hè và dải phân cách. Một số cây được chặt hạ, thân và cành cây tập kết tạm thời tại hiện trường. Cùng với đó, một phần vỉa hè được xén, tạo mặt bằng phục vụ triển khai công trình. Ảnh: NT

Theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 7-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Ảnh: NT

Công trình được thiết kế theo hướng Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655m. Trong đó, hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m; 335m còn lại là tường chắn và gờ chắn bánh. Tuyến hầm đi qua khu vực nút giao với đường Phạm Hùng và đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: NT

Máy móc và nhân lực được huy động thực hiện các hạng mục chuẩn bị mặt bằng tại nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì. Ảnh: NT

Công nhân khẩn trương thực hiện các công việc tại khu vực có cây xanh và vỉa hè nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Ảnh: NT

Trong quá trình triển khai, công tác tổ chức thi công cần đi đôi với bảo đảm an toàn giao thông, duy trì lối đi thuận tiện cho người đi bộ và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp lân cận. Việc di dời, xử lý cây xanh cũng cần được thực hiện theo phương án được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và cảnh quan đô thị. Ảnh: NT

Một số cây xanh trên vỉa hè được đào gốc, đánh chuyển đến vị trí khác theo phương án phục vụ dự án. Ảnh: NT

Việc đầu tư xây dựng hầm chui được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, hạn chế ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Thủ đô. Ảnh: NT

Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng và tập trung đông cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Vào giờ cao điểm, các dòng phương tiện từ Mễ Trì, Dương Đình Nghệ và Phạm Hùng giao cắt, tạo áp lực đáng kể lên khả năng lưu thông qua nút giao. Ảnh: NT

Cây xanh sau khi được đánh chuyển, tập kết tại khu vực thi công để phục vụ công tác vận chuyển. Ảnh: NT

Nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì kết nối với nhiều tuyến đường quan trọng, có lưu lượng phương tiện lớn. Ảnh: NT

Công nhân khẩn trương thực hiện các công việc tại khu vực có cây xanh và vỉa hè nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Ảnh: NT

Theo kế hoạch dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Khi công trình đưa vào khai thác, hiệu quả giảm ùn tắc và cải thiện khả năng kết nối tại nút giao sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá kết quả đầu tư. Ảnh: NT