Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

Mỗi độ thu về, hoa sữa nở rộ, tỏa hương trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Nếu với người chỉ thỉnh thoảng đi qua, mùi hương ấy gợi nhớ mùa thu; thì với những người sinh sống, làm việc tại các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày đặc, đây đôi khi lại là nỗi ám ảnh.

Trước thực trạng này, UBND TP Hà Nội đã chính thức triển khai khảo sát và lấy ý kiến công khai của người dân về việc điều chỉnh mật độ, di chuyển bớt cây hoa sữa tại các khu vực nhạy cảm. Thành phố khẳng định sẽ không chặt hạ hay bốc chuyển đồng loạt, mà dựa trên tình trạng thực tế từng tuyến phố và sự đồng thuận của cộng đồng để đưa ra giải pháp ứng xử phù hợp nhất.

Tại phố Trung Hòa, một trong những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày đặc ở Hà Nội, chỉ trên đoạn đường dài khoảng 600m đã có hơn 130 cây được trồng hai bên đường.

Những ngày gần đây, công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa cây hoa sữa tại nhiều tuyến phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tổng cộng, 992 cây trên 13 tuyến đường, phố nằm trong đợt cắt tỉa này.

Gắn bó với phố Trung Hòa suốt 14 năm, chú Nguyễn Mạnh Hùng, 51 tuổi, cho biết bản thân không cảm thấy khó chịu với mùi hoa sữa. Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng mà nhiều cư dân đang gặp phải, chú vẫn đồng tình với phương án điều chỉnh mật độ cây.

“Đa phần mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng bởi mùi quá nồng nặc. Vì cộng đồng chung, tôi ủng hộ việc di dời bớt hoa sữa và thay thế bằng những loại cây bóng mát khác như bằng lăng”, chú Hùng bày tỏ.

Mùa hoa sữa nở rộ, vào buổi tối mùi hoa rất nồng đậm.

Cùng làm việc trên tuyến phố này, anh Hà Văn Hiểu, 37 tuổi, nhân viên bảo vệ, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùi hoa sữa trong những ca trực đêm.

Theo anh Hiểu, khoảng tháng 10 hằng năm, hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương khá hắc. Việc phải tiếp xúc với mùi hương trong thời gian dài khiến anh nhiều lúc nhức đầu, thậm chí phải đeo khẩu trang để làm việc.

Dù vậy, khi được hỏi về phương án di dời cây, anh Hiểu cho rằng không nên loại bỏ hoàn toàn loài hoa này khỏi các tuyến phố. “Mùi thì nồng thật, nhưng hoa chỉ nở một thời gian ngắn trong năm chứ đâu có quanh năm. Tôi nghĩ chỉ nên di dời một phần thôi, chứ nếu chuyển đi hết tự nhiên lại thấy thiếu thiếu cái gì đó”, anh Hiểu bày tỏ.

Phố Trung Hoà là nơi được cắt tỉa cành hoa sữa đầu tiên trong đợt cắt tỉa 992 cây trên 13 tuyến đường, phố lần này.

Hiện tại, tuyến phố này đã cắt tỉa cành hoa sữa xong.

Ghi nhận tại đường Hồ Tùng Mậu, 179 cây hoa sữa nằm trong diện được cơ quan chức năng rà soát và cắt tỉa bớt hoa để giảm mùi hương nồng. Đây là tuyến đường có số lượng cây hoa sữa cần xử lý nhiều nhất trong đợt cắt tỉa gần đây của thành phố.

Tại đây, không phải ai cũng mong muốn di chuyển cây. Chị Nguyễn Thu Trang, nhân viên một tiệm bánh trên tuyến đường, cho biết trước cửa hàng có 2-3 cây hoa sữa trồng gần nhau, khoảng cách chỉ từ 2-3m. Chị lo ngại nếu những cây này bị di chuyển hoàn toàn, tuyến phố sẽ mất đi nét riêng.

“Nhiều người chê nồng nhưng tôi lại thấy rất thơm. Hoa sữa là biểu tượng đặc trưng của mùa thu Hà Nội, nếu di dời hết sẽ mất đi cái tính biểu tượng ấy. Thay vì di dời hết, chính quyền có thể cắt tỉa bớt hoặc trồng xen kẽ cây khác”, chị Trang đề xuất.

Tại đường Hồ Tùng Mậu số lượng cây được triển khai cắt tỉa là 179 cây.

Thời điểm này hoa sữa đã bắt đầu tàn.

Phố Quang Trung, Nguyễn Du cùng loài hoa biểu tượng trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng…”.

Nếu Trung Hòa, Hồ Tùng Mậu là những nơi có mật độ hoa sữa dày, phố Nguyễn Du lại gắn bó với hình ảnh loài hoa này trong ký ức của nhiều người dân và du khách. Qua các đợt điều chỉnh trước đây, mật độ cây hoa sữa trên tuyến phố Nguyễn Du hiện đã thưa hơn, mùi hương cũng dịu nhẹ hơn so với những khu vực trồng quá dày.

Gắn bó từ nhỏ với con phố này, anh Lê Quang Hưng (48 tuổi) chia sẻ: “Hoa sữa là nét đặc trưng của Nguyễn Du. Dù rất gắn bó, tôi vẫn ủng hộ di dời một phần ở những điểm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng”. Anh mong Thành phố xử lý khéo léo để vừa giảm áp lực cho người dân, vừa giữ được cái ‘hồn’ mùa thu và tuyến phố này.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Du, Quán Thánh, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.