Di dời 79 hộ dân khỏi chung cư 18 tầng chưa hoàn thành hệ thống PCCC

Đến thời điểm hiện tại, chung cư PVNC2-CT02 vẫn chưa hoàn thành nhiều hạng mục nhưng đã có 79 hộ dân vào ở. Trước những bất cập đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị đình chỉ và di dời dân cho đến khi được nghiệm thu đúng quy định.

Ngày 28/3, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thành phố Vinh đã kiểm tra chung cư PVNC2-CT02. Sau đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có cuộc đối thoại với người dân, chủ đầu tư chung cư PVNC2-CT02.

Ông Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc với người dân.

Tại buổi làm việc, người dân đã đề xuất với lãnh đạo các ban, ngành cùng đại diện Chủ đầu tư cần giải thích rõ những bất cập như: Chủ đầu tư bàn giao nhà chậm cho người dân, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và nhiều vấn đề liên quan khác. Đặc biệt, hệ thống PCCC chưa được hoàn thành.

Đại tá Đào Hồng Lập – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An cho biết, công trình tòa nhà PVNC2-CT02 đã được thẩm định thiết kế từ năm 2015. Chưa nghiệm thu về công tác PCCC ở công trình này, việc cho nhiều hộ dân vào ở là sai quy định. Đồng thời đề xuất, nên đình chỉ và sơ tán hộ dân ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Người dân phản ánh những bất cập tại chung cư PVNC2-CT02.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Cảnh Nhân – (đại diện Chủ đầu tư Dự án Chung cư PVNC2-CT02) cho biết: “Lỗi này là do chủ đầu tư và cam kết đến ngày 31/5/2018 sẽ hoàn thành, đưa vào nghiệm thu và sử dụng. Còn nếu mà đình chỉ, di dời các hộ dân, chủ đầu tư sẽ cam kết chi trả kinh phí (là những chi phí phải trả) đến khi người dân quay lại”.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng thông tin, Chủ đầu tư chung cư PVNC2-CT02 đang còn nợ 5,7 tỷ đồng tiền thuế đất. Nên việc cấp giấy chứng nhận chưa thể thực hiện được cho chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Chung cư PVNC2-CT02.

Phát biểu trong cuộc đối thoại với người dân, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Cái sai của chủ đầu tư là rất rõ ràng và nghiêm trọng, khi chưa được nghiệm thu chủ đầu tư đã cho người dân vào ở. Trong khi đó, nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thành, đặc biệt hệ thống PCCC chưa xong và còn nhiều vấn đề bất cập khác nữa”.

“Chủ đầu tư phải di dời bà con ra ngay, toàn bộ kinh phí chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm. Đồng thời nhanh chóng hoàn thành công trình, đảm bảo các hạng mục an toàn trước ngày 30/5/2018 như đã cam kết. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư và các ngành chức năng cần rà soát lại những vấn đề chưa phù hợp trong tòa nhà. Cần hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đúng quy định, đảm bảo an toàn. Còn những kiến nghị khác, chủ đầu tư phải có văn bản để trả lời thỏa đáng cho người dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh thêm.

Ông Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo di dời người dân cho đến khi chung cư được nghiệm thu đúng quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/3, người dân ở Tòa nhà chung cư PVNC2- CT02 (ở số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) in băng rôn khổ lớn và tập trung tại sảnh lớn để “khẩn cầu” đến các cơ quan chức năng về những bất cập tại tòa nhà họ đang sinh sống. Tòa nhà chung cư PVNC2- CT02 có 18 tầng, 168 căn hộ (do Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh làm chủ đầu tư). Đến thời điểm hiện nay, mặc dù các hạng mục của tòa nhà chưa hoàn thành nhưng đã có 79 hộ dân vào ở.

Cảnh Huệ