Di dời 40 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ở Đà Nẵng

Vào chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện nhiều vết nứt tại đỉnh núi Pơrlai, thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Bộ đội Biên phòng di dời 40 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Thực hiện: PHÚC TRƯỜNG - NGUYỄN CƯỜNG

Qua kiểm tra thực thế, tại khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu, cùng nhiều cây cối bị gãy đổ, nguy cơ sạt lở đất là rất lớn, đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới chân núi.

Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ vận động và hỗ trợ người dân di chuyển khẩn cấp.

Lực lượng di dời tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Qua đó, đơn vị di dời thành công 40 hộ với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa về vị trí trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích từ nguồn dự trữ hỗ trợ 200 kg gạo cho các gia đình tại khu tránh trú. Đồng thời, đơn vị cử tổ quân y thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí…

Lực lượng quân y thăm khám cho người dân khu vực bị sơ tán. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Hiện tại, trên địa bàn đơn vị quản lý có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn tiếp tục túc trực, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.