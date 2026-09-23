Di dời 22 hộ dân trước nguy cơ sạt lở ở Lâm Đồng

Sáng 23/9, UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương vừa di dời 11 hộ dân với 68 nhân khẩu tại khu B, khu dân cư K’Nớ 5 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Nhiều nhà dân đang ở mép sạt trượt rất nguy hiểm đến tính mạng, tài sản.

Tại hiện trường, mưa lớn liên tục khiến một số điểm sạt lở lan sát mép nhà, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, cuối tháng 8, địa phương đã vận động, tổ chức di dời 11 hộ với 57 nhân khẩu tại khu A, nơi có nguy cơ cao sạt lở ta luy dương.

Đến nay, khu dân cư K’Nớ 5 đã có tổng cộng 22 hộ với 125 nhân khẩu được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo UBND xã Đam Rông 4, phía sau khu dân cư là một khu đồi cao khoảng 30-50m, dài khoảng 500m và rộng khoảng 50m. Phía dưới khu vực này có khoảng 15 hộ với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống.

Địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây và ngăn người dân đã được di dời tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm.

UBND xã Đam Rông 4 đề nghị hỗ trợ kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân trong thời gian di dời, dự kiến kéo dài 120 ngày.

Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đề nghị xem xét hỗ trợ 110 triệu đồng cho 22 hộ dân, tương ứng 5 triệu đồng/hộ.