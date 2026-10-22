Dí điện vào người phụ nữ vì mâu thuẫn trong cuộc sống

An bị khởi tố về tội "Giết người". Ảnh: TG

Ngày 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An (SN 1991, trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, Nguyễn Hồng An đã sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình rồi cố ý dí điện vào người chị L.T.H. (SN 1996), người thuê ki-ốt của gia đình An để kinh doanh thuốc tây.

Hành vi trên khiến chị H. phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ vụ việc.

Ngày 20/10, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An.

Vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.