Một du khách du lịch tại Trung Quốc bất ngờ phát hiện cá ngừ khổng lồ mắc cạn trên bãi biển trong lúc đi dạo. Con cá nặng hơn 50kg, dài gần 1,9m, được định giá khoảng 3.000 - 4.000 NDT (tương đương hơn 10 triệu đồng), khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/11 tại bãi biển Hải Đường Loan, thành phố Tam Á. Khi đang đi dạo và trò chuyện cùng hai người bạn, anh Vương bất ngờ nghe người đi cùng hô lớn vì nhìn thấy một bóng đen dưới biển, thoạt đầu còn tưởng là cá mập.

Tuy nhiên, khi tiến lại gần kiểm tra, cả nhóm phát hiện đó là một con cá ngừ có kích thước đặc biệt lớn đang mắc cạn trên bãi cát. Qua nhận diện bằng công nghệ AI, con cá được xác định là cá ngừ vây vàng.

Theo chia sẻ của anh Vương, con cá nặng hơn 50kg, chiều dài gần 1,9m. Thời điểm được phát hiện, cá vẫn còn sống và khá khỏe mạnh, trên cơ thể không có dấu hiệu thương tích hay bệnh tật rõ ràng. Nhiều khả năng, con vật đã vô tình mắc cạn khi bơi vào vùng nước nông.

Đáng chú ý, ngay cả những người dân địa phương sinh sống lâu năm tại khu vực cũng cho biết hiếm khi chứng kiến cảnh tượng tương tự. Hai người đàn ông trưởng thành thậm chí gặp khó khăn khi cố gắng nhấc con cá lên khỏi bãi biển.

Sau khi đưa cá đi xử lý, anh Vương tìm hiểu thông tin và tham khảo ý kiến từ những người kinh doanh hải sản để xác nhận tính hợp pháp của việc mang cá về. Theo thông tin được cung cấp, đây không phải động vật thuộc diện bảo vệ và cũng không nằm trong danh mục động vật hoang dã cần bảo vệ theo quy định của Trung Quốc.

Một thương lái cho biết mức giá thu mua loại cá này dao động khoảng 30 - 40 NDT/kg. Với trọng lượng hơn 50kg, con cá có giá trị ước tính khoảng 3.000 - 4.000 NDT, tương đương hơn 10 triệu đồng. Nếu bán ra thị trường, giá trị có thể còn cao hơn.

Liên quan đến sự việc, đại diện cơ quan nông nghiệp và nông thôn thành phố Tam Á cho biết việc người dân hoặc du khách nhặt được cá trên bãi biển không phải chuyện quá hiếm gặp. Dù cá ngừ có kích thước lớn, trường hợp này vẫn có thể xảy ra. Người nhặt được có thể tự xử lý nếu xác định đó không phải loài động vật thuộc diện bảo vệ.

Trước đó, vào tháng 4/2026, vùng biển Hoa Đông (Trung Quốc) cũng ghi nhận một vụ đánh bắt cá ngừ vây xanh đặc biệt gây chú ý. Hai con cá ngừ hoang dã được ngư dân tỉnh Chiết Giang đánh bắt thành công, mỗi con nặng hơn 200kg, tổng trọng lượng ước tính lên tới 200 - 250kg.

Theo ngư dân có hơn 30 năm kinh nghiệm đánh bắt, đây là lần đầu tiên ông bắt gặp những cá thể cá ngừ có kích thước lớn đến vậy, đặc biệt là việc thu được cùng lúc hai con. Sau đó, số cá này được vận chuyển đến thành phố Ôn Lĩnh để bảo quản đông lạnh và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, giá trị của hai con cá ngừ vây xanh được giới kinh doanh thủy sản ước tính vượt 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng). Riêng những phần thịt cao cấp thường được sử dụng làm sashimi, như phần bụng cá, có giá bán lẻ vượt 500 NDT/kg.

Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Thủy sản biển tỉnh Chiết Giang nhận định cá ngừ vây xanh là loài cá di cư đại dương, thường sống theo đàn và nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn. Việc những cá thể có kích thước lớn xuất hiện tại vùng biển Hoa Đông được đánh giá là hiện tượng hiếm gặp trong những năm gần đây.