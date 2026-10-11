Đi concert, đừng để rác thải ở lại
Đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 tại Quảng trường Tây Bắc thu hút đông đảo người dân và du khách. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, rất nhiều chai nhựa, cốc nước, túi nilon và rác thải sinh hoạt còn vương vãi tại khu vực quảng trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.
Tối nay 11/10, Concert “Giai điệu Arabica Sơn La” tiếp tục diễn ra lúc 20 giờ tại Quảng trường Tây Bắc. Để đêm nhạc diễn ra văn minh, mỗi khán giả hãy nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom đồ dùng đã qua sử dụng và không để lại rác ở quảng trường.
Giữ gìn cảnh quan quảng trường không phải việc của riêng lực lượng vệ sinh môi trường, mà bắt đầu từ ý thức của mỗi người tham dự. Hãy cùng thưởng thức âm nhạc, tận hưởng không khí lễ hội và góp phần xây dựng hình ảnh Sơn La văn minh, thân thiện trong mắt du khách.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/lam-bao-cung-snews/di-concert-dung-de-rac-thai-o-lai-TMfEWyrvg.html