Video: Quả bom được bảo vệ nghiêm ngặt cách vị trí sạt lở trên quốc lộ 15D khoảng 100m

Chiều 29-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Thượng tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh đã di dời quả bom (chưa rõ chủng loại) có đường kính 20cm, dài 1,5m ra khỏi vị trí sạt lở trên quốc lộ 15D.

Quả bom tại vị trí sạt lở

Lực lượng chức năng di dời an toàn quả bom khỏi vị trí sạt lở

Sau khi quả bom được di dời đến vị trí an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân công, máy móc khẩn cấp thu dọn khoảng 1.500m3 đất, đá để thông tuyến quốc lộ 15D.

Quả bom có đường kính 20cm, dài 1,5m được đưa khỏi vị trí sạt lở trên quốc lộ 15 thuộc địa bàn xã La Lay, tỉnh Quảng Trị vào chiều 29-11

Quốc lộ 15D là tuyến đường duy nhất nối nội địa tỉnh Quảng Trị với Cửa khẩu quốc tế La Lay, phục vụ vận chuyển hàng hóa giữa Quảng Trị với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Trên tuyến đường này, phía trên và phía dưới vị trí sạt lở đang có hàng trăm phương tiện các loại, chủ yếu là xe tải chở than từ Lào về Việt Nam bị ách tắc trong 2 ngày qua.

Khoảng 1.500m﻿3 đất đá sạt lở gây chia cắt giao thông quốc lộ 15D

Máy xúc thu dọn đất đá sau khi quả bom được đưa ra khỏi vị trí sạt lở

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ ngày 27-11, taluy dương quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay bị sạt lở, khiến khoảng 1.500m³ đất đá vùi lấp mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Trong quá trình thu dọn, lực lượng chức năng phát hiện quả bom lẫn trong lớp đất đá tại khu vực sạt lở. Công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng đến khảo sát, xử lý.