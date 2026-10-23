Di chuyển cây hoa sữa ở Hà Nội phải làm thế nào để vẫn giữ nét đặc trưng?

Những ngày gần đây, câu chuyện điều chỉnh mật độ, di chuyển cây hoa sữa tại Hà Nội trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Theo chỉ đạo của thành phố, các cơ quan chức năng sẽ rà soát những tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, đặc biệt tại khu dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện và những nơi có phản ánh về mùi hương ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Vào mùa hoa nở, mùi hương hoa sữa có thể lan tỏa trên nhiều tuyến phố. Với những hộ dân sống sát hàng cây, đặc biệt tại khu vực có nhiều cây trồng tập trung, mùi hương đậm đặc đôi khi trở thành nỗi phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày.

Một số người dân cho rằng việc điều chỉnh mật độ hoa sữa là cần thiết, nhất là tại những đoạn đường có cây trồng quá sát nhà ở, khi mùi hoa quá nồng, việc mở cửa sổ để thông thoáng nhà cửa cũng trở nên khó khăn. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người nhạy cảm với mùi hương càng mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho hoa sữa. Với họ, mùi hương này là một phần ký ức về mùa thu Hà Nội, gắn với những con phố quen thuộc, những buổi tối đi dạo và vẻ lãng mạn của thành phố khi tiết trời chuyển mùa.

Sự khác biệt trong quan điểm cho thấy việc xử lý cây hoa sữa không chỉ là câu chuyện về mùi hương, mà còn liên quan đến chất lượng sống, cảnh quan đô thị và giá trị văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Từ góc độ quản lý và chăm sóc cây xanh đô thị, việc di chuyển hoa sữa cần được cân nhắc trên cơ sở đặc điểm từng cây, vị trí trồng và điều kiện tiếp nhận tại nơi mới. Đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết hoa sữa được trồng phổ biến nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu đô thị, sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh và tạo bóng mát hiệu quả. Tuy nhiên, mật độ cây quá dày tại một số khu vực có thể khiến mùi hương trở nên nồng hơn trong mùa hoa nở.

Trước mắt, các đơn vị đã triển khai cắt tỉa chùm hoa tại những tuyến phố có nhiều phản ánh. Theo kế hoạch được công bố, gần 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố được xử lý trong đợt từ ngày 15 đến 20/10 nhằm giảm lượng hoa, hạn chế mùi hương phát tán nhưng vẫn bảo đảm cây sinh trưởng bình thường.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư vì vậy đóng vai trò quan trọng. Người dân sống trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng cần có cơ hội nêu rõ mức độ bất tiện, mong muốn giữ cây hay đồng tình với phương án di chuyển. Những ý kiến không đồng thuận cũng cần được ghi nhận đầy đủ, thay vì mặc nhiên xem việc không phản hồi là đồng ý.

Giữa những tranh luận trên mạng xã hội, điều người dân mong đợi không chỉ là một quyết định nhanh chóng, mà còn là phương án có cơ sở, minh bạch và hài hòa lợi ích. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải xóa bỏ dấu ấn mùa thu Hà Nội, mà là để những hàng cây tiếp tục hiện diện theo cách phù hợp hơn với đời sống đô thị hiện nay.