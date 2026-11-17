Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 415 hộ ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, Lào Cai ghi nhận sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng. Kinh nghiệm huy động nguồn lực, hỗ trợ phù hợp với từng gia đình là cơ sở để tỉnh tiếp tục chăm lo chỗ ở an toàn cho người dân hoàn cảnh khó khăn.