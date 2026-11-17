Di chuyển các cột điện cao thế trong Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội
Phục vụ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, nhiều tuyến đường dây cao thế 220kV và 500kV nằm trong vùng dự án đang được di dời để bảo đảm an toàn lưới điện và mở rộng không gian phát triển đô thị. Hiện các vị trí cột thay thế thuộc tuyến 500kV đang được gấp rút thi công dưới sự giám sát của đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, quyết tâm hoàn thành và đóng điện trong tháng 12 — ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-chuyen-cac-cot-dien-cao-the-trong-khu-do-thi-the-thao-quoc-te-ha-noi-246261117153711797.htm