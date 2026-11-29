Hiện trường vụ sạt lở nơi phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh: Tạ Hưng

Trước đó, sáng 28/11, trong quá trình san gạt đất, đá sạt lở, công nhân thi công phát hiện quả bom nằm lộ thiên trên lớp đất đá. Quả bom còn sót lại sau chiến tranh (nghi là loại bom MK82), có hình trụ thuôn dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 20cm, trọng lượng khoảng 2,5 tạ. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã phong tỏa, cắm biển cảnh báo và tạm dừng việc khắc phục sạt lở để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đưa quả bom ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn - Ảnh: Tạ Hưng

Đến chiều 29/11, sau khi hoàn tất di dời quả bom ra khỏi khu vực sạt trượt, ngành Xây dựng tiếp tục huy động máy móc thu dọn đất đá để sớm thông xe trên tuyến Quốc lộ 15D. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là khu vực đỉnh đồi còn sạt trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn cần phải được xử lý. Sở Xây dựng sẽ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan chức năng về phương án xử lý để đảm bảo thông tuyến sớm nhất.