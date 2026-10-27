Đi chợ mua trái cây, thấy 5 dấu hiệu này tốt nhất đừng chọn, dù người bán giảm giá một nửa

Quả xuất hiện nấm mốc, đặc biệt ở cuống

Khi lựa chọn trái cây, nhiều người chỉ chú ý đến màu sắc và hình dáng bên ngoài mà bỏ qua phần cuống hoặc những khe nhỏ trên vỏ. Đây lại là những vị trí nấm mốc có thể xuất hiện trước tiên.

Với các loại quả mềm, nhiều nước như dâu tây, đào hay nho, nếu phát hiện nấm mốc rõ ràng, tốt nhất không nên mua. Việc chỉ cắt bỏ phần bị mốc không bảo đảm phần còn lại hoàn toàn an toàn.

Đối với trái cây đóng hộp, người mua cần kiểm tra cả lớp quả bên dưới, tránh trường hợp mặt trên còn đẹp nhưng đáy hộp đã có quả hỏng.

Trái cây mềm nhũn, rỉ nước và có mùi lạ

Quả chín tự nhiên thường có độ mềm và mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, nếu bề mặt trở nên nhớt, xuất hiện vùng mềm nhũn bất thường, rỉ dịch hoặc có mùi chua, lên men, đó có thể là dấu hiệu hư hỏng.

Cần phân biệt trái cây chín mềm với quả đã thối. Một vết dập nhỏ do vận chuyển không đồng nghĩa toàn bộ quả không sử dụng được, nhưng nếu phần hư hỏng lan rộng thì không nên lựa chọn.

Trái cây gọt sẵn nhưng không được bảo quản lạnh

Dưa hấu bổ đôi, dứa gọt vỏ hay các hộp trái cây cắt miếng thường được nhiều người lựa chọn vì tiện lợi.

Tuy nhiên, sau khi cắt, phần thịt quả tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vi sinh vật phát triển nếu bảo quản không đúng cách.

Người tiêu dùng nên tránh mua trái cây cắt sẵn được bày ở nhiệt độ thường quá lâu, đặc biệt khi không rõ thời điểm sơ chế. Thay vào đó, nên ưu tiên sản phẩm được đóng gói sạch sẽ và giữ lạnh phù hợp.

Túi trái cây giá rẻ nhưng có nhiều quả hỏng

Những túi cam, quýt, táo hay hộp nho được giảm giá mạnh đôi khi khiến người mua có cảm giác tiết kiệm được khoản tiền đáng kể.

Tuy nhiên, nếu bên trong đã có nhiều quả dập nát, mốc hoặc rỉ nước, số lượng thực sự sử dụng được có thể ít hơn nhiều so với trọng lượng ban đầu.

Vì vậy, trước khi mua, nên kiểm tra kỹ cả đáy túi, đáy hộp thay vì chỉ quan sát những quả đẹp ở phía trên.

Vỏ quả nứt sâu, phần thịt bên trong lộ ra ngoài

Một số loại quả có thể bị nứt vỏ trong quá trình phát triển hoặc vận chuyển. Không phải vết nứt nào cũng đồng nghĩa với việc trái cây đã hỏng.

Tuy nhiên, những quả có vết nứt lớn làm lộ phần thịt, đặc biệt khi đi kèm tình trạng đổi màu, mềm nhũn hoặc rỉ dịch, nên được loại bỏ.

Lớp vỏ có vai trò bảo vệ phần bên trong. Khi vỏ bị tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm bẩn và hư hỏng có thể tăng lên.

Mua trái cây giảm giá thế nào để không mất tiền oan?

Không phải tất cả trái cây giảm giá đều kém chất lượng. Nhiều cửa hàng hạ giá để xả hàng cuối ngày, bán những quả có hình thức không đồng đều hoặc đã chín và cần sử dụng sớm.

Nếu quả vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mốc, thối hay mùi bất thường, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn.

Điều quan trọng là kiểm tra tình trạng thực tế của sản phẩm thay vì chỉ nhìn vào mức giảm giá. Với trái cây đóng hộp, nên quan sát cả đáy khay; với quả nguyên, cần chú ý phần cuống, vỏ và những vị trí dễ bị dập.

Sau khi mua, cần bảo quản theo đặc điểm từng loại quả, loại bỏ những quả đã hư hỏng và rửa sạch trái cây dưới vòi nước trước khi sử dụng.

Một món hàng giảm giá chỉ thực sự tiết kiệm khi phần lớn sản phẩm vẫn có thể sử dụng được. Vì vậy, đừng vì ham rẻ mà mang về những túi trái cây phải bỏ đi quá nhiều.