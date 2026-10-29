Đi chợ mùa thu đừng bỏ qua 3 thực phẩm quen thuộc này: Bán đầy chợ, giá bình dân lại giàu dưỡng chất nhưng nhiều người thường bỏ quên

Củ sen và khoai môn: Hai loại củ dân dã giàu chất xơ, dễ chế biến

Khi thời tiết chuyển sang mùa thu, nhiều người có xu hướng lựa chọn các món hầm, canh nóng hoặc tăng lượng thịt cá trong bữa ăn để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc chỉ chú trọng thực phẩm giàu đạm mà ít quan tâm đến rau củ có thể khiến khẩu phần thiếu cân đối, đặc biệt là lượng chất xơ cần thiết cho hoạt động tiêu hóa.

Trong khi đó, không ít loại thực phẩm quen thuộc ở chợ Việt vừa dễ chế biến, vừa cung cấp những dưỡng chất hữu ích. Củ sen và khoai môn là hai ví dụ điển hình, có thể được đưa vào thực đơn theo nhiều cách khác nhau.

Củ sen từ lâu đã xuất hiện trong các món ăn gia đình, nhất là canh sườn, canh tôm, món hầm hoặc món xào. Loại củ này có kết cấu giòn khi nấu vừa chín và trở nên mềm hơn nếu được hầm lâu. Về thành phần dinh dưỡng, củ sen cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin C cùng một số khoáng chất như kali. Chất xơ góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, trong khi vitamin C tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào và hỗ trợ nhiều chức năng sinh lý của cơ thể.

Vào những ngày trời mát, củ sen có thể kết hợp với sườn non, thịt nạc hoặc tôm để tạo thành món canh dễ ăn. Khi nấu cùng các nguyên liệu giàu protein, món ăn không chỉ đa dạng về hương vị mà còn bổ sung thêm các nhóm chất dinh dưỡng. Người muốn ăn uống cân đối có thể kết hợp củ sen với những loại rau xanh khác thay vì chỉ sử dụng một nguyên liệu. Khi chọn mua, nên ưu tiên củ còn chắc, không bị dập nát, không có mùi lạ và được sơ chế sạch trước khi chế biến.

Một loại củ khác cũng đáng chú ý là khoai môn. Với vị bùi đặc trưng, khoai môn thường được dùng để nấu canh, hấp, làm chè hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Thành phần dinh dưỡng của khoai môn chủ yếu là carbohydrate, ngoài ra còn có chất xơ và một số khoáng chất, trong đó có kali. Nhờ cung cấp năng lượng và tạo cảm giác no, khoai môn có thể được sử dụng như một phần nguồn tinh bột trong bữa ăn.

Tuy nhiên, vì khoai môn chứa lượng tinh bột đáng kể, người ăn không nên xem đây là món rau có thể sử dụng không giới hạn. Nếu bữa ăn đã có cơm, bún hoặc những thực phẩm giàu carbohydrate khác, lượng khoai môn cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Một số cách chế biến đơn giản là nấu canh khoai môn với tôm, thịt bằm hoặc hấp chín để ăn kèm các món mặn. Đặc biệt, khoai môn cần được nấu chín kỹ bởi khi còn sống hoặc chưa chín hoàn toàn, các tinh thể canxi oxalat tự nhiên trong củ có thể gây ngứa, rát và kích ứng khi tiếp xúc hoặc ăn phải.

Rong biển: Nguồn cung cấp iốt nhưng cần chú ý lượng sử dụng

Bên cạnh hai loại củ quen thuộc, rong biển cũng là nguyên liệu có thể giúp thực đơn gia đình thêm đa dạng. Thực phẩm này thường được bán ở dạng tươi hoặc khô, dùng để nấu canh, súp, làm món cuộn hay kết hợp với cơm và các loại rau củ.

Rong biển có thể cung cấp chất xơ, một số vitamin và khoáng chất, trong đó đáng chú ý là iốt. Đây là vi chất cần thiết để tuyến giáp tổng hợp hormone, tham gia điều hòa nhiều hoạt động của cơ thể.

Một trong những cách chế biến rong biển đơn giản là nấu canh với đậu phụ và trứng. Sự kết hợp này giúp món ăn có thêm protein, đồng thời tạo hương vị nhẹ nhàng, phù hợp với những bữa cơm gia đình. Rong biển cũng có thể được dùng trong các món súp hoặc ăn kèm thực phẩm khác để thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên, với những sản phẩm rong biển khô đã tẩm gia vị, người sử dụng cần chú ý lượng muối vì một số loại có hàm lượng natri tương đối cao.

Dù có giá trị dinh dưỡng, rong biển không phải thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt. Hàm lượng iốt có thể khác biệt rất lớn giữa các loại rong biển, phụ thuộc vào giống, nguồn gốc và phương pháp chế biến. Việc tiêu thụ quá nhiều iốt có thể gây bất lợi cho hoạt động tuyến giáp ở một số người. Đặc biệt, người đang mắc bệnh tuyến giáp hoặc phải kiểm soát lượng iốt trong chế độ ăn nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng rong biển thường xuyên với lượng lớn.

Ngoài ra, cả củ sen, khoai môn và rong biển đều không nên được xem là thực phẩm có khả năng tự chữa bệnh hoặc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chất xơ và các vi chất trong thực phẩm có thể góp phần duy trì sức khỏe khi được sử dụng trong một chế độ ăn cân đối, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị hay những biện pháp chăm sóc y tế cần thiết. Hiệu quả dinh dưỡng còn phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của từng người.

Theo nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý, bữa ăn cần kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm, bao gồm rau củ, trái cây, nguồn đạm, chất béo và tinh bột với lượng phù hợp. Việc uống đủ nước và duy trì vận động cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hoạt động tiêu hóa nói riêng.

Củ sen, khoai môn và rong biển không phải những nguyên liệu xa lạ, nhưng có thể mang đến nhiều lựa chọn mới cho bữa ăn mùa thu. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp và chế biến, các gia đình đã có thể tạo ra những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ sung thêm dưỡng chất mà không cần phụ thuộc vào những thực phẩm đắt tiền.