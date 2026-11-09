Đi chợ mua thịt lợn: 4 phần đáng chọn, 3 loại cần xem xét kỹ

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, mỗi phần thịt lại có tỷ lệ nạc, mỡ, gân và độ mềm khác nhau, quyết định phần nào phù hợp với món luộc, kho, rang hay xào. Biết đặc điểm từng loại sẽ giúp người nội trợ chọn được nguyên liệu hợp khẩu vị, tránh mua về nhưng khó chế biến.

4 phần thịt lợn nên ưu tiên

Nạc vai

Nạc vai nằm ở khu vực vai của con lợn, có phần nạc xen kẽ những dải mỡ nhỏ. Nhờ vậy, thịt thường mềm, mọng và ít bị khô hơn một số phần quá nạc.

Đây là lựa chọn khá đa năng, có thể băm làm nhân nem, bánh bao, viên thịt hoặc dùng để rang, kho, xào, nướng. Khi mua, nên chọn miếng thịt có màu hồng tươi, thớ săn chắc, mỡ phân bố tương đối đều. Tránh những miếng có bề mặt nhớt hoặc mùi lạ.

Thịt ba chỉ

Ba chỉ có các lớp nạc và mỡ xen kẽ, tạo độ mềm và béo khi chế biến. Phần thịt này phù hợp với nhiều món như kho tàu, rang cháy cạnh, luộc, áp chảo hoặc nướng.

Khi chọn mua, nên ưu tiên miếng có tỷ lệ nạc mỡ hài hòa, các lớp thịt rõ ràng, phần bì sạch và không có dấu hiệu thâm tím. Nếu gia đình không thích ăn quá béo, có thể chọn miếng ba chỉ thiên về nạc, tránh phần có lớp mỡ quá dày.

Thịt thăn

Thịt thăn, đặc biệt là thăn nội, có đặc điểm ít mỡ, thớ nhỏ và tương đối mềm. Đây là phần thịt phù hợp với những gia đình thích ăn nạc, có thể dùng để làm ruốc, nấu cháo, xào, áp chảo hoặc chiên xù.

Tuy nhiên, vì ít mỡ nên thịt thăn dễ bị khô nếu nấu quá lâu. Khi chế biến, nên căn thời gian vừa đủ để giữ độ mềm. Lúc đi chợ, hãy chọn miếng thịt có màu hồng tự nhiên, thớ thịt đàn hồi và bề mặt không nhớt.

Thịt mông

Thịt mông nằm ở phần sau của con lợn, thường có tỷ lệ nạc cao, thớ khá chắc và vị ngọt tự nhiên. Phần thịt này có thể dùng để luộc, rang, kho, xào hoặc áp chảo.

Nếu muốn thịt luộc, rang không bị khô, người mua nên chọn miếng có một chút mỡ viền bên ngoài thay vì phần quá nạc. Thịt tươi thường có màu hồng đỏ tự nhiên, thớ chắc và không có mùi bất thường.

3 loại thịt cần cân nhắc kỹ

Không có phần thịt nào mặc nhiên là không ngon hay không tốt. Tuy nhiên, một số loại có đặc điểm riêng, không phù hợp với mọi khẩu vị hoặc cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi mua.

Thịt thủ

Thịt thủ là phần thịt ở vùng đầu lợn, thường gồm nạc, mỡ, da và sụn. Nhờ cấu trúc này, thịt có độ giòn sần sật, thường được dùng làm giò thủ, thịt đông hoặc các món xào.

Tuy nhiên, phần thịt này có tỷ lệ da, mỡ và sụn tương đối cao, không phù hợp với người thích thịt mềm, ít béo. Nếu gia đình muốn mua nguyên liệu để chế biến các món ăn thông thường, nên cân nhắc khẩu vị trước khi chọn.

Lòng, gan, cật có dấu hiệu bất thường

Lòng, gan, cật là những loại nội tạng có thể chế biến thành nhiều món ăn. Tuy nhiên, khi mua, người nội trợ cần chú ý đến màu sắc, kết cấu và mùi của thực phẩm.

Không nên chọn gan có đốm lạ, vùng đổi màu bất thường; cật bị nhớt, mềm nhũn hoặc có mùi hôi; lòng trương phồng, có mùi chua hay ôi. Đặc biệt, không nên nghĩ rằng chỉ cần rửa sạch, khử mùi là có thể sử dụng nội tạng đã có dấu hiệu hư hỏng.

Tốt nhất, nên mua tại địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến chín kỹ. Nội tạng tươi cũng cần được bảo quản đúng cách, không để lẫn với thực phẩm đã chế biến.

Thịt mỡ

Thịt mỡ chủ yếu gồm mô mỡ dưới da, ít hoặc gần như không có nạc. Loại này thường được dùng để thắng mỡ nước, làm tóp mỡ hoặc kết hợp với thịt nạc trong một số món ăn.

Tuy nhiên, nếu chọn thịt làm món chính, người nội trợ nên cân nhắc phần có lớp mỡ quá dày. Thịt mỡ chủ yếu cung cấp chất béo, trong khi hàm lượng protein thấp hơn phần thịt nạc. Ăn quá nhiều mỡ động vật cũng có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần.

Lưu ý để chọn thịt lợn tươi ngon

Dù mua phần thịt nào, người nội trợ cũng nên quan sát kỹ trước khi quyết định. Thịt tươi thường có màu hồng đến đỏ nhạt tự nhiên, bề mặt không nhớt, không có mùi ôi hoặc mùi lạ. Khi ấn nhẹ, miếng thịt có độ đàn hồi nhất định, không chảy dịch bất thường.

Nên mua thịt tại cửa hàng hoặc quầy thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, điều kiện bảo quản phù hợp. Sau khi mua, cần bảo quản lạnh đúng cách, tách riêng thịt sống với thực phẩm ăn ngay và nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

Quan trọng nhất, việc chọn phần thịt nào phụ thuộc vào món ăn dự định chế biến, khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của gia đình. Không cần loại bỏ hoàn toàn thịt có mỡ, da hay gân; thay vào đó, nên lựa chọn lượng phù hợp và đa dạng các phần thịt trong thực đơn.